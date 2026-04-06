Proyecto para exigir certificado de libre deuda alimentaria para funcionarios, empleados y proveedores municipales

Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante para que el municipio de San Pedro adhiera a la Ley Provincial N.º 13.074, la cual crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, dirigida al presidente del cuerpo legislativo, Martín Baraybar, busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias derivadas de la responsabilidad parental. Según los fundamentos del proyecto, el incumplimiento de estas cuotas afecta gravemente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta necesario que el Estado municipal adopte mecanismos de control administrativo.

El proyecto de ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo podrá requerir la presentación del certificado de libre deuda alimentaria para diversos trámites y gestiones oficiales. Entre los supuestos alcanzados se encuentran el ingreso a la planta municipal en todas sus categorías, la designación de funcionarios políticos y autoridades superiores, y la contratación de proveedores o concesionarios de servicios públicos.

Asimismo, la normativa prevé que el certificado sea una condición para la adjudicación de programas sociales, beneficios o subsidios municipales. En caso de que un solicitante figure en el registro de morosos, la autoridad administrativa tendrá la facultad de suspender el trámite u otorgar un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de dejar sin efecto la solicitud o designación.

Los autores de la propuesta destacaron que distritos vecinos como San Nicolás, Lincoln y Chivilcoy ya han implementado regímenes similares con éxito. De aprobarse, la medida invitará también a organismos descentralizados y entes autárquicos con participación municipal a adoptar políticas concordantes para asegurar la protección integral de la familia y la niñez en el distrito.