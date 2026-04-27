Provincia reforzará su programa de medicamentos tras el corte nacional del Remediar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, encabezará este jueves el anuncio de una ampliación del programa, una medida orientada a garantizar el acceso a fármacos esenciales en todos los municipios del distrito. La iniciativa surge como respuesta directa a la reciente decisión delde interrumpir el programa, que brindaba cobertura a millones de personas en todo el país.

Según adelantó este lunes el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, los detalles del refuerzo se darán a conocer durante una recorrida por el depósito de medicamentos del Hospital Alejandro Korn, ubicado en la localidad platense de Melchor Romero. Para sostener esta política, el gobierno provincial concretó la adquisición de 74 tipos de medicamentos mediante una licitación pública que superó los 24.500 millones de pesos.

“El gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente el gobierno provincial tiene que asistir a la población que queda desguarecida”, cuestionó Bianco. En ese sentido, el funcionario subrayó que, si bien la gestión bonaerense busca mitigar el impacto del ajuste nacional, “no se puede esperar que una provincia se haga cargo de todo lo que abandona el gobierno de Milei”, aclarando que los esfuerzos se realizan en función de los recursos limitados con los que cuenta la jurisdicción.

La agenda semanal del mandatario provincial comenzará mañana en el interior bonaerense. En Coronel Suárez, Kicillof inaugurará la ampliación del centro universitario Puentes, recorrerá las obras del CEF 70 y entregará 162 escrituras, además de insumos para cooperativas textiles. El miércoles, en tanto, se trasladará a Guaminí para presentar la repavimentación de la Ruta Provincial 85, inaugurar una planta de tratamiento de agua de ABSA y firmar convenios de asistencia técnica con el CFI.

El anuncio central sobre salud cerrará la actividad oficial antes del feriado por el Día del Trabajador, consolidando la estrategia de la Provincia de intervenir ante el retiro de programas nacionales de asistencia directa en los territorios municipales.