Provincia fortalece el Servicio Alimentario Escolar con equipamiento en Arrecifes y el lanzamiento del primer recetario bonaerense
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, continúa con el fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria mediante la entrega de equipamiento de cocina y la distribución del primer recetario oficial del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Esta política pública, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, garantiza actualmente prestaciones diarias a más de 2.5 millones de estudiantes en 11.700 escuelas públicas de los 135 municipios bonaerenses.
En esta oportunidad, la cartera que conduce Andrés Larroque concretó una entrega de elementos de cocina en el distrito de Arrecifes que benefició a 40 establecimientos educativos. El acto fue encabezado por el director del SAE, Juan Sorrentino, quien supervisó la distribución de heladeras, freezers, procesadoras, licuadoras, anafes, batidoras, vajilla y utensilios diversos, lo que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos.
Desde la puesta en marcha de este programa de equipamiento en el año 2021, la Subsecretaría de Políticas Sociales ya ha alcanzado a más de 7.500 escuelas equipadas en todo el territorio provincial. La inversión total acumulada para mejorar las condiciones de elaboración de alimentos en las instituciones de gestión estatal asciende a los 7.343 millones de pesos, consolidando un esquema que abarca desayunos, meriendas y almuerzos.
Como complemento a la inversión en infraestructura, el Ejecutivo provincial presentó el Primer Recetario Bonaerense del SAE, una iniciativa surgida en 2025 que recopila preparaciones tradicionales y nutritivas de los 135 distritos de la provincia. Las recetas fueron diseñadas por los propios equipos de auxiliares de cocina de las escuelas y validadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio, con el objetivo de elevar el estándar nutricional del programa alimentario más extenso del país.
Asimismo, la Subsecretaría a cargo de Bernarda Meglia impulsa el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, una instancia de formación destinada a los auxiliares de cocina de los establecimientos estatales. Esta propuesta busca optimizar la seguridad e inocuidad en la manipulación de los alimentos, asegurando que la inversión en equipamiento se traduzca en una mejora directa de la calidad alimentaria que reciben niños, niñas y adolescentes en las aulas bonaerenses.
La jornada en Arrecifes contó además con la participación de Patricio Gabilondo, director provincial en la Autoridad del Agua (ADA), y la coordinadora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Cecilia Silva, quienes destacaron la importancia de la presencia del Estado para garantizar derechos básicos en el ámbito educativo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones