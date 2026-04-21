Provincia fortalece el Servicio Alimentario Escolar con equipamiento en Arrecifes y el lanzamiento del primer recetario bonaerense

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, continúa con el fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria mediante la entrega de equipamiento de cocina y la distribución del primer recetario oficial del. Esta política pública, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, garantiza actualmente prestaciones diarias a más deende los 135 municipios bonaerenses.

En esta oportunidad, la cartera que conduce Andrés Larroque concretó una entrega de elementos de cocina en el distrito de Arrecifes que benefició a 40 establecimientos educativos. El acto fue encabezado por el director del SAE, Juan Sorrentino, quien supervisó la distribución de heladeras, freezers, procesadoras, licuadoras, anafes, batidoras, vajilla y utensilios diversos, lo que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos.

Desde la puesta en marcha de este programa de equipamiento en el año 2021, la Subsecretaría de Políticas Sociales ya ha alcanzado a más de 7.500 escuelas equipadas en todo el territorio provincial. La inversión total acumulada para mejorar las condiciones de elaboración de alimentos en las instituciones de gestión estatal asciende a los 7.343 millones de pesos, consolidando un esquema que abarca desayunos, meriendas y almuerzos.

Como complemento a la inversión en infraestructura, el Ejecutivo provincial presentó el Primer Recetario Bonaerense del SAE, una iniciativa surgida en 2025 que recopila preparaciones tradicionales y nutritivas de los 135 distritos de la provincia. Las recetas fueron diseñadas por los propios equipos de auxiliares de cocina de las escuelas y validadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio, con el objetivo de elevar el estándar nutricional del programa alimentario más extenso del país.

Asimismo, la Subsecretaría a cargo de Bernarda Meglia impulsa el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, una instancia de formación destinada a los auxiliares de cocina de los establecimientos estatales. Esta propuesta busca optimizar la seguridad e inocuidad en la manipulación de los alimentos, asegurando que la inversión en equipamiento se traduzca en una mejora directa de la calidad alimentaria que reciben niños, niñas y adolescentes en las aulas bonaerenses.

La jornada en Arrecifes contó además con la participación de Patricio Gabilondo, director provincial en la Autoridad del Agua (ADA), y la coordinadora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Cecilia Silva, quienes destacaron la importancia de la presencia del Estado para garantizar derechos básicos en el ámbito educativo.