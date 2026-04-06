Proponen crear la Mesa de Fiestas Locales para potenciar el turismo

Un proyecto de ordenanza que propone la creación de la Mesa de Fiestas Locales fue presentado por el bloque de concjeales "Acuerdo Vecinal San Pedro".

Se trata de órgano destinado a institucionalizar la planificación, el reconocimiento y la promoción de los eventos populares del distrito.

La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ordenanza N° 5679, lleva la firma de los ediles Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández. El objetivo central de la propuesta es generar un ámbito de articulación entre el Estado municipal, el cuerpo legislativo y los diversos actores del sector privado y la sociedad civil que intervienen en la organización de celebraciones culturales, productivas y turísticas.

En sus fundamentos, los autores destacan que las fiestas populares son motores de desarrollo económico que generan oportunidades para emprendedores, artistas y prestadores de servicios. La Mesa de Fiestas Locales funcionaría como un espacio consultivo y participativo que permitiría coordinar el calendario anual con una antelación mínima de seis meses, optimizando así la difusión en ferias nacionales e internacionales de turismo.

La conformación de este nuevo dispositivo se vincula con una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo que contempla la futura creación de un Ente Mixto de Turismo. Según detallaron los concejales, este esquema busca profesionalizar la gestión del sector, integrando también una agenda de trabajo académico con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y un diálogo constante con el Departamento Ejecutivo Municipal.

De acuerdo al articulado del proyecto, la mesa estaría integrada por representantes de las direcciones de Turismo y Cultura, tres miembros del Concejo Deliberante, cámaras de comercio y las comisiones organizadoras de cada festividad. El expediente tomará estado parlamentario en la próxima sesión y será derivado a las comisiones internas para su correspondiente tratamiento legislativo.