Presentaron las primeras unidades del Grupo Táctico Motorizado

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires concretó la entrega de las primeras unidades destinadas al Grupo Táctico Motorizado (GTM) en San Pedro, en busca de profundizar las tareas de vigilancia y la prevención del delito en el ejido urbano.

En diálogo con el programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), el subsecretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, brindó detalles sobre la conformación de este cuerpo especializado y el origen de los recursos. El funcionario explicó que se logró obtener una dotación inicial de dos vehículos policiales que fueron reacondicionados para su puesta en marcha inmediata.

Al respecto, Álvarez señaló que las unidades se pusieron en condiciones y se repararán, asegurando que harán lo mismo con otras cuatro para tener una herramienta más dúctil y más económica para los patrullajes.

La implementación del GTM implica no solo la llegada de equipamiento, sino también un proceso de formación de personal especializado. Álvarez subrayó que este esquema queda fijo para la ciudad y supone contar con motoristas, precisando que actualmente disponen de dos y que deben capacitar a otros policías para que trabajen en esta patrulla.

Sobre las características técnicas del despliegue, el funcionario diferenció el uso de las unidades actuales de las que se esperan a futuro. Indicó que estas motos medianas son monotripuladas, mientras que las próximas serán bitripuladas y podrán destinarse a otras tareas.

Finalmente, el responsable del área de seguridad destacó "el esfuerzo logístico y financiero detrás de la medida", remarcando que lo están haciendo en un momento de absoluta restricción presupuestaria. En cuanto a la operatividad inmediata, Álvarez confirmó que los objetivos primordiales del grupo serán los patrullajes en el centro y la búsqueda de motos en infracción.