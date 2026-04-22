Presentaron en San Pedro la "Red Orgullo" para fortalecer las políticas de diversidad en el territorio bonaerense

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y el intendente local, Cecilio Salazar, encabezaron en este distrito la presentación de la "Red Orgullo", una iniciativa provincial orientada a fortalecer las referencias territoriales en materia de diversidad y consolidar los esquemas de acompañamiento para la comunidad LGBTI+.

La jornada de trabajo, organizada por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad bonaerense, se inició con un encuentro en el despacho oficial del cual participaron también el director provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Nicolás Abratte; la directora de Promoción y Protección de Derecho al Trabajo, Salud y Educación, Yamila Ramírez; y la directora Regional Segunda, Bibiana Giglio, junto a autoridades del gabinete municipal y del Concejo Deliberante.

Durante la presentación, los funcionarios coincidieron en la necesidad de dotar al Estado de herramientas concretas para profundizar la perspectiva de género y garantizar el acceso a derechos mediante la articulación directa entre los niveles provincial y municipal.

La ministra Estela Díaz destacó que la construcción de estas redes mejora la eficacia de la intervención estatal y la capacidad de respuesta de la propia comunidad. No obstante, la funcionaria advirtió sobre el "vaciamiento" de las políticas públicas por parte de la administración nacional y señaló que, tras tres décadas de institucionalidad iniciada en 1991 con el Consejo Nacional de las Mujeres, el país carece actualmente de un ámbito específico con responsabilidad en la lucha contra la violencia de género.

En la misma línea, el intendente Salazar ratificó la decisión política de sostener el área de diversidad en San Pedro pese al contexto económico y cuestionó el desmantelamiento de programas nacionales, al considerar que dichos retrocesos dejan a numerosas familias sin la contención necesaria del Estado.

Por su parte, la subsecretaria Laura Monfasani puso de relieve la relevancia de las instancias de formación para defender las conquistas alcanzadas y trabajar por nuevos derechos en un escenario que definió como adverso. Con el cierre de esta actividad, el municipio de San Pedro formalizó una nueva etapa de articulación técnica y política con el gobierno bonaerense para afianzar las políticas de inclusión y no discriminación en el territorio local.