Preocupación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sobre docentes en clases y administrado por adolescentes

El Equipo de Conducción de lade San Pedro emitió un comunicado urgente dirigido a las familias de su comunidad educativa tras detectar la existencia de un grupo de mensajería que involucra a parte de su alumnado. En el mismo, se habrían difundido contenidos que vulneran la privacidad de los trabajadores de la educación y podrían representar riesgos para los menores.

Desde la institución informaron que están "en conocimiento de la existencia de un grupo de WhatsApp, cuyos administradores son dos adolescentes de nuestra ciudad y del cual forman parte muchos estudiantes de nuestra institución". Según detallaron las autoridades, la preocupación central radica en que en dicho espacio virtual "se han publicado videos de docentes en clase, stickers de los mismos y otras cuestiones que nos preocupan e implicarían un riesgo potencial tanto para quienes forman parte del grupo como para terceros".

Uno de los puntos que mayor alarma generó en el equipo directivo es la presencia de personas ajenas a la comunidad local dentro de la plataforma. "Queremos destacar que en el mencionado grupo de WhatsApp habría miembros desconocidos oriundos de otros países", advirtieron en el texto difundido a los padres.

Ante la gravedad de los hechos y el posible alcance de la difusión de imágenes sin consentimiento, las autoridades escolares hicieron un firme llamado a la intervención familiar. "Llamamos a dialogar y reflexionar con vuestros hijos acerca del uso indebido de las redes sociales, sus consecuencias y riesgos potenciales", señalaron, subrayando que en el actual contexto digital "es de suma importancia el trabajo en corresponsabilidad entre escuela y familias ante esta situación".