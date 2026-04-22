Preocupación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sobre docentes en clases y administrado por adolescentes
El Equipo de Conducción de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 4 de San Pedro emitió un comunicado urgente dirigido a las familias de su comunidad educativa tras detectar la existencia de un grupo de mensajería que involucra a parte de su alumnado. En el mismo, se habrían difundido contenidos que vulneran la privacidad de los trabajadores de la educación y podrían representar riesgos para los menores.
Uno de los puntos que mayor alarma generó en el equipo directivo es la presencia de personas ajenas a la comunidad local dentro de la plataforma. "Queremos destacar que en el mencionado grupo de WhatsApp habría miembros desconocidos oriundos de otros países", advirtieron en el texto difundido a los padres.
Ante la gravedad de los hechos y el posible alcance de la difusión de imágenes sin consentimiento, las autoridades escolares hicieron un firme llamado a la intervención familiar. "Llamamos a dialogar y reflexionar con vuestros hijos acerca del uso indebido de las redes sociales, sus consecuencias y riesgos potenciales", señalaron, subrayando que en el actual contexto digital "es de suma importancia el trabajo en corresponsabilidad entre escuela y familias ante esta situación".