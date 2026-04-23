Polimante propuso reactivar las casas de estudiantes en ciudades universitarias con aportes de privados y concejales

El ex concejal y ex diputadohizo uso de laen elpara presentar una propuesta formal que busca restablecer lasen ciudades estratégicas como. El proyecto pretende recuperar una política de acompañamiento educativo que funcionó con éxito desde finales de la década del 90, pero que fue interrumpida abruptamente en eldebido a la falta de pago de los alquileres.

Durante su alocución, Polimante recordó que el sistema original logró sostener residencias en La Plata y Rosario, aunque la sede proyectada para la Capital Federal nunca llegó a concretarse. El dirigente destacó el impacto social de estas instituciones y citó ejemplos de municipios vecinos, como Ramallo o Bragado, que han logrado adquirir propiedades para garantizar la permanencia de sus jóvenes en los centros universitarios.

"He traído la idea, reflotando aquella casa de estudiantes, que es bueno saber que funcionó en La Plata y en Rosario. El proyecto original abarcaba también Capital, que nunca se abrió. Duró tres o cuatro años una y seis la otra y hoy están cerradas. Es tanto el resultado positivo que han tenido las casas de estudiantes que hay municipios vecinos nuestros que alquilan al día de hoy pequeñas casas pero hay otros que adquirieron casas en La Plata y en Rosario", explicó el ex legislador ante el cuerpo deliberativo.

La iniciativa no solo contempla el alojamiento para estudiantes de escasos recursos, sino que propone un modelo híbrido que sirva como "casa de los sampedrinos". Según el planteo de Polimante, estas residencias podrían destinar una parte de su capacidad para alojar a vecinos que deban trasladarse por motivos de salud y tengan familiares internados en centros de alta complejidad, unificando así la asistencia educativa con la contención social.

Respecto a la viabilidad económica del proyecto, Polimante sugirió diversas vías de financiamiento para evitar que la carga recaiga exclusivamente sobre el tesoro municipal. Entre las opciones mencionadas, destacó la posibilidad de gestionar desgravaciones impositivas para empresas locales a través de gestiones con legisladores provinciales o la creación de una ordenanza de aportes mixtos público-privados.

"No es difícil abrirla de nuevo. Se puede tramitar una desgravación impositiva de empresas radicadas en San Pedro a nivel nacional y lo podemos ayudar nosotros desde lo público o ellos desde lo privado. También podríamos hablar o arreglar a través de una ordenanza bajarle las tasas a una empresa grande. Si se puede hacer una ordenanza de aportes mixtos público privado, pido que me incluyan como aportante. Yo pude estudiar, al igual que mi hija y mis nietos. Se lo que cuesta, es un presupuesto", enfatizó el impulsor de la iniciativa.

En el cierre de su exposición, Polimante instó a los concejales a analizar la realidad del transporte estudiantil, señalando la gran cantidad de jóvenes que regresan cada fin de semana en tren, colectivo o combis, y remarcó que, aunque la oferta educativa local creció, sigue resultando insuficiente para cubrir todas las necesidades. La propuesta ahora deberá ser analizada por las comisiones internas del Concejo Deliberante para evaluar su factibilidad técnica y presupuestaria en el corto plazo.