San Pedro será sede del Foro Regional para el Plan Estratégico de Infraestructura provincial

Elencabeza las gestiones preparatorias para la realización del, una iniciativa impulsada por elque busca definir las prioridades de inversión y desarrollo para la región fluvial bajo un esquema participativo.

En el marco de esta construcción de agenda, las autoridades de la entidad sampedrina mantuvieron reuniones de trabajo con el Director Provincial de Planificación Estratégica, Julián González Durán, y su equipo técnico. Durante los encuentros, se presentaron los lineamientos de esta herramienta soberana que apunta a orientar el crecimiento bonaerense a partir de una mirada territorial.

Con el fin de robustecer el debate técnico, el Centro de Comercio amplió la convocatoria al Centro de Arquitectos, generando una segunda mesa de intercambio durante esta semana. Este espacio permitió integrar miradas institucionales y profesionales para identificar necesidades específicas y oportunidades de crecimiento en el ámbito local y regional.

Como resultado de estas gestiones, se confirmó que San Pedro será la sede del Foro Regional el próximo 14 de mayo. El evento convocará a representantes de los municipios de Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate, entre otros distritos de la zona.

Este ciclo de encuentros ya tuvo una primera experiencia en la ciudad de Tandil y continuará ahora en la región norte de la provincia. La dinámica del foro prevé la presentación formal del plan, seguida de mesas participativas y espacios de debate entre actores productivos, sociales y gubernamentales.

Los ejes estratégicos que estructuran el trabajo del Foro se dividen en cinco puntos clave:

Conectividad y logística.

Gestión de los recursos hídricos.

Energía.

Infraestructura urbana y productiva.

Infraestructura del cuidado.

El objetivo central de la cartera de Infraestructura provincial es consolidar una planificación que refleje las asimetrías y potencialidades de cada territorio.