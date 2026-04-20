Paritaria municipal: los gremios rechazaron otra propuesta del Ejecutivo

La Municipalidad de San Pedro y los representantes sindicales de los trabajadores estatales mantuvieron este lunes una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales en la que el Ejecutivo formalizó una oferta de recomposición salarial que fue desestimada por las organizaciones gremiales.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede municipal, contó con la participación del secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; y el subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. Por la parte sindical asistieron referentes de ATE, STM y UPCN, quienes fijaron una postura unánime de rechazo ante el esquema de incrementos planteado por la administración local.

La propuesta oficial consistía en un aumento del 6% al básico como remunerativo sobre los salarios de abril y un 4% adicional para el mes de mayo. Sin embargo, los gremios consideraron insuficiente la cifra y presentaron sus propias contrapropuestas. ATE y UPCN solicitaron un incremento total del 15%, desglosado en un 10% para abril y un 5% para mayo. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) elevó la pretensión a un 30% total, dividido en dos tramos iguales del 15% para los meses de abril y mayo.

Ante la falta de acuerdo inmediato, las partes consensuaron establecer un cronograma de trabajo para dar continuidad a la negociación. En este sentido, se fijó para el próximo 28 de abril a las 10 horas la realización del primer encuentro de una mesa técnica que analizará el temario propuesto por los sectores.

Asimismo, el acta firmada por las autoridades y los representantes gremiales contempla una nueva reunión paritaria para el viernes 24 de abril a las 12 horas. En esa instancia, se espera evaluar el avance de las conversaciones y buscar puntos de encuentro que permitan destrabar el conflicto salarial en el distrito.