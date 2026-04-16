Paritaria Municipal: los gremios piden aumentos de entre 9,5 y 30 por ciento

Con pedidos de unlos gremios municipales presentaron formalmente ante las autoridades locales sus propuestas en el reinicio de las negociaciones paritarias con el Municipio.

Esos montos permitirían recomponer los ingresos correspondientes al primer cuatrimestre de 2026.

Tras el encuentro mantenido en el Palacio Municipal, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, jornada en la que el Ejecutivo local deberá presentar una oferta concreta.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) centró su pedido en una actualización del 9,5 por ciento, cifra que busca alinearse con el proceso inflacionario acumulado, según las mediciones oficiales del INDEC para el periodo reciente. En contrapartida, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), enfrentado a la gestión de Salazar con situaciones que inclso llegaron a la Justicia, elevó una exigencia del 30 por ciento, argumentando que el aumento de precios en los productos de primera necesidad supera las estadísticas oficiales y erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre las dos posturas se encuentra la solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado. El gremio que conduce Gustavo Gauna planteó la necesidad de aplicar una recomposición de un 14% en los sueldos de los empleados comunales.



Los representantes del Ejecutivo Municipal solicitaron un cuarto intermedio para analizar los pedidos, aunque volvieron a plantear la necesidad de comprender la situación en que se encuentran las arcas comunales. En un momento en el que la coparticipación nacional a las provincias está retenida, y la distribución de fondos provinciales demorada o recortada por ese mismo motivo, todo apunta a una negociación compleja.



