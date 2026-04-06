Palistas del Náutico clasificaron al Mundial de Maratón y obtuvieron campeonatos argentinos

El equipo de canotaje del Club Náutico San Pedro participó de la competencia nacional realizada en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, la cual reunió a 400 palistas y definió las clasificaciones para el próximo Campeonato Mundial de Maratón.

En la categoría Máster, los deportistas Gastón Ortiz, Jorge Picagli, Walter Garrote y Marcos Puchetti obtuvieron su plaza para la cita mundialista que se desarrollará en esta misma sede. Los resultados se dieron en el marco de una instancia clasificatoria que convocó a los principales referentes de la especialidad.

Por otra parte, en el Campeonato Argentino de Cadetes, la dupla integrada por Franchesco Ricci y Felipe Bagnolo obtuvo la medalla de oro. En la misma categoría, el binomio de Pedro Romanczuk y Bautista Ortiz se quedó con la medalla de plata.

Desde la subcomisión de canotaje aclararon que la división Cadetes no integra el programa del campeonato mundial, aunque su participación forma parte del calendario de competencias nacionales previsto para esta temporada. Con estos resultados, los palistas de la institución local aseguran su presencia en los compromisos internacionales programados en el calendario de la disciplina.