Otros dos adolescentes notificados tras allanamientos por amenazas en escuelas

Efectivos del Destacamento de Gobernador Castro llevaron adelante una serie de allanamientos en el marco de una investigación por amenazas agravadas, que culminaron con el secuestro de un vehículo, un arma blanca y la notificación judicial de dos menores de edad.

El procedimiento principal se desarrolló durante la mañana de ayer en una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo al 500. En ese domicilio, el personal policial procedió a la incautación de una motocicleta Yamaha de 125 centímetros cúbicos de color negro y un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, también de color negro, elementos que estarían vinculados a la causa investigada.

En el lugar, los uniformados notificaron de la formación de la causa a un adolescente de 16 años, quien se encontraba acompañado por su madre, de 45 años.

De forma simultánea, las tareas policiales incluyeron un segundo objetivo en una propiedad de la calle Raffo al 100. Si bien el resultado del registro en esa locación fue negativo en cuanto al hallazgo de nuevos elementos de prueba, se procedió a la notificación de otro joven de 16 años por el delito de amenazas agravadas, en presencia de su progenitora de 51 años.

En el caso tomó intervención formal la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, bajo cuya órbita continuarán las actuaciones legales correspondientes.