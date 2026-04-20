Otra motociclista resultó herida tras chocar con un automóvil

Una joven de 24 años resultó con heridas leves este domingo por la tarde tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de la Avenida Sarmiento y Benito Urraco.

El hecho se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Mondial 110cc de color negro colisionó con un automóvil Renault gris, conducido por un joven de la misma edad.

Efectivos de la Estación de Policía Comunal acudieron al lugar del accidente para preservar la zona y ordenar el tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes.

La conductora del rodado menor fue asistida y trasladada al nosocomio local por una unidad de emergencias. Tras ser evaluada por el personal médico de guardia, se dictaminó que las lesiones sufridas fueron de carácter leve. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades del choque.