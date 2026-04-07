Organizan jornada de controles de salud para niños y niñas

La Secretaría de Salud anunció la realización de una jornada de atención pediátrica integral destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que tendrá lugar el próximo 16 de abril en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Mateo Sbert.

El operativo sanitario se desarrollará en la sede ubicada en J. V. González 1250, en el horario de 9.00 a 12.00. Según informaron las autoridades locales, la iniciativa busca fortalecer el seguimiento médico de la población infantil y garantizar el acceso a controles preventivos en el ámbito barrial.

Desde la cartera de Salud remarcaron que, para una mejor organización de la atención, los interesados deberán solicitar un turno previo en las instalaciones del mismo CAPS.

El plazo para realizar la inscripción y asegurar la vacante para el control médico se extenderá hasta el miércoles 15 de abril inclusive. Esta convocatoria forma parte de los programas de atención territorial que lleva adelante el municipio para descentralizar los servicios de salud y facilitar el cumplimiento del calendario de controles anuales.