Operativos de control policial: dos aprehendidos por desorden y tenencia de estupefacientes

Personal policial de esta ciudad llevó a cabo diversos procedimientos en las últimas horas que derivaron en la aprehensión de dos personas por infracciones a la ley de drogas y por disturbios en la vía pública.

En la madrugada de hoy, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la calle Güemes al 100 interceptaron a un joven de 20 años de edad. Según fuentes oficiales, el sujeto se encontraba alterando el orden público en estado de ebriedad, motivo por el cual fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.

Por otra parte, durante la tarde de ayer, personal de la fuerza de seguridad aprehendió a una mujer de 39 años en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Dávila. La medida se concretó luego de que los agentes hallaran entre sus pertenencias cocaína en una cantidad que se presume para consumo personal.

Tras el procedimiento, la mujer fue imputada por infracción a la Ley 23.737, de estupefacientes, y quedó a disposición de la justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.