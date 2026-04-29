Nueva jornada de fortalecimiento laboral y apoyo a emprendedores en Santa Lucía

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro llevará adelante este jueves 30 una nueva Jornada de Fortalecimiento Emprendedor y Laboral en la localidad de Santa Lucía. La iniciativa tiene como objetivo descentralizar las herramientas del Estado municipal y facilitar el acceso de los vecinos a programas y recursos que impulsen el crecimiento productivo y la inserción laboral en el distrito.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Delegación Municipal a partir de las 9:00. Durante el encuentro, los asistentes podrán acceder a servicios de asesoramiento laboral personalizado, orientación para la búsqueda de empleo y asistencia técnica para el armado y revisión de currículum vitae.

Desde el área de Desarrollo Económico informaron que la jornada también está dirigida a los emprendedores locales, quienes recibirán acompañamiento para potenciar sus proyectos. Entre los servicios destacados se encuentran la orientación para la formalización de emprendimientos, información detallada sobre las líneas de crédito vigentes y una guía para la realización de trámites generales ante los organismos públicos.

Asimismo, se brindará información sobre la oferta de capacitaciones disponibles, las cuales se ajustan a los diferentes perfiles laborales y necesidades del sector productivo regional.

Según explicaron las autoridades municipales, esta política busca acercar herramientas concretas a los vecinos en sus propios territorios, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo económico de las localidades que integran el partido de San Pedro.