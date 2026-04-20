Normalizan el servicio de agua tras la reparación de la bomba en Avenida 11 de Septiembre

La Municipalidad de San Pedro informó que operarios del área de Servicios Sanitarios finalizaron con éxito las tareas de reparación en la bomba de agua de la intersección de Saavedra y 11 de Septiembre, por lo que el suministro comenzará a normalizarse en los próximos minutos.

El desperfecto se había originado durante la madrugada de este lunes a raíz de una avería en un retén del equipo principal. Esta falla mecánica afectó la capacidad de impulsión hacia la red general, lo que derivó en una sensible baja de presión que afectó a diversos barrios de la ciudad durante las primeras horas de la mañana.

Ante la emergencia, cuadrillas municipales iniciaron una intervención de urgencia que incluyó el vaciado de la cámara mediante bombas externas para acceder al componente dañado. Una vez reparado el retén, las autoridades confirmaron la reactivación de los equipos que habían sido parados preventivamente para facilitar las maniobras técnicas.

Desde la comuna indicaron que, si bien el sistema ya se encuentra operativo, la presión en los domicilios se restablecerá de manera paulatina a medida que se completen los niveles de los acueductos y cisternas de distribución.