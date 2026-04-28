Música en vivo en la Cooperativa Las Canaletas con la propuesta “Del Barrio para el Barrio”

La Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la realización de una jornada cultural denominada “Del Barrio para el Barrio”, que tendrá lugar este viernes 1 de mayo en la Cooperativa Las Canaletas.

El evento se desarrollará entre las 15:00 y las 20:00 en la sede ubicada en Juan Ismael Giménez 1635. Según informaron los organizadores, la propuesta busca generar un espacio de encuentro comunitario y promover la participación de artistas locales en un entorno familiar.

La grilla de espectáculos en vivo contará con las presentaciones de Luly Castro, Matías Peluchon, Luly Franco, Daniel Cabrera, Diego Orrego y Jesús “El Colibrí”. Las presentaciones musicales abarcarán diversos géneros y están orientadas a vecinos de la zona y visitantes del partido.