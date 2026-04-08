Municipales inician un paro ante la demora en el pago de sueldos



Los gremios que nuclean a los trabajadores estatales en San Pedro iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras confirmarse que el Departamento Ejecutivo local depositará los haberes correspondientes al mes pasado recién el próximo viernes 10 de abril. La decisión fue oficializada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) luego de que el Gobierno de Cecilio Salazar informara la imposibilidad de cumplir con los pagos de manera inmediata. Los gremios que nuclean a los trabajadores estatales en San Pedro iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras confirmarse que el Departamento Ejecutivo local depositará los haberes correspondientes al mes pasado recién el próximo viernes 10 de abril. La decisión fue oficializada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) luego de que el Gobierno de Cecilio Salazar informara la imposibilidad de cumplir con los pagos de manera inmediata.

El conflicto se desató durante la jornada de este miércoles, cuando los empleados constataron la ausencia del dinero en sus cuentas bancarias. Ante la incertidumbre, los referentes gremiales mantuvieron contactos con funcionarios del gabinete local, quienes argumentaron dificultades financieras para afrontar la masa salarial antes del cierre de la semana.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, conducido por Juan Cruz Acosta, se resolvió convocar a un paro total de actividades hasta que se verifique la acreditación de los salarios. La organización gremial manifestó que la demora afecta directamente la subsistencia de las familias de los empleados públicos, en un contexto económico que no permite postergaciones en el cobro de los haberes.

En sintonía con este reclamo, la delegación local de ATE también se plegó a la medida de fuerza. La conducción del gremio estatal ratificó que el cese de tareas se mantendrá vigente mientras no haya novedades concretas sobre el flujo de fondos hacia las cuentas del personal. La resolución de ambas entidades afecta la prestación de servicios en diversas dependencias municipales, donde solo se mantendrían guardias mínimas en áreas consideradas esenciales.

Por su parte, el Ejecutivo municipal ratificó que el cronograma de pagos se completará el viernes, fecha en la que los fondos estarían disponibles en los cajeros automáticos.