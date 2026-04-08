ARBA: Este jueves vence la segunda cuota del Impuesto Automotor con descuentos del 10 por ciento

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 9 de abril vence el plazo para abonar con descuento la segunda cuota del Impuesto Automotor. Los contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago en término accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago utilizado. Desde el organismo recordaron que el esquema tributario vigente para este año contempla una reducción en la carga para el 75 por ciento del parque automotor bonaerense. Asimismo, la modalidad permite el pago en hasta diez cuotas con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad financiera a los propietarios de vehículos.

Mercados Bonaerenses regresa con ofertas en alimentos y beneficios con Cuenta DNI


 El programa provincial Mercados Bonaerenses regresará este sábado 11 de abril a la Plaza Constitución de San Pedro, en una jornada orientada a facilitar el acceso de la comunidad a productos de la canasta básica con precios diferenciados y beneficios exclusivos a través de herramientas de pago digitales.

La actividad comenzará a partir de las 8.00 en el espacio verde delimitado por la calle Yrigoyen, entre Mitre y Pellegrini. En esta edición, la propuesta contará con la presencia de los camiones de pescados, así como de pastas y lácteos, los cuales ofrecerán mercadería de alta calidad a valores competitivos en comparación con las cadenas comerciales tradicionales.

Junto a las unidades móviles de la Provincia, se sumarán los productores locales, quienes dispondrán una amplia variedad de propuestas que incluyen alimentos frescos y elaboraciones artesanales. Esta integración busca fomentar el consumo de cercanía y fortalecer la economía regional mediante la comercialización directa entre el productor y el consumidor final.

Uno de los atractivos centrales de la convocatoria será el incentivo económico para los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia. Aquellos que realicen sus compras mediante Cuenta DNI podrán acceder a un descuento del 40%, el cual cuenta con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona.