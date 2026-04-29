Los Naranjos ofrece equipos de prevención y asesoramiento a organizaciones e instituciones por aumento de consumos problemáticos

La Asociación Los Naranjos, entidad dedicada al abordaje de consumos problemáticos en el norte bonaerense, anunció la puesta a disposición de sus equipos de trabajo preventivo para colaborar con organizaciones civiles, instituciones religiosas y agrupaciones de la comunidad ante el incremento de consultas vinculadas a la drogadependencia.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que la iniciativa surge como respuesta a la demanda reiterada de orientación y asesoramiento, proveniente tanto de usuarios de sustancias como de sus núcleos familiares. El objetivo principal es la creación de espacios de encuentro presencial y debate sobre las condiciones actuales del consumo de drogas en la sociedad.

La propuesta busca consolidar un esquema de trabajo conjunto con entidades de diferente índole para facilitar el acceso a información técnica y recursos institucionales. En este marco, se destaca el rol de los grupos familiares como factores facilitadores para la detección temprana y el acompañamiento en el proceso de recuperación.

Desde la organización, con sede en calle General Juan Martín de Pueyrredón 1634, señalaron la importancia de adaptar las estrategias de intervención a los nuevos escenarios sociales. Para ello, instaron a las instituciones interesadas en concretar estos espacios de conversatorio a comunicarse al teléfono 3329-383800 o a través de sus canales de contacto digitales.