Las sucursales bancarias abrirán pese al paro pero podría haber faltante de efectivo

Laconfirmó la realización de unpara este, en rechazo al anuncio oficial dedel Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida de fuerza se concentrará específicamente en los, afectando de manera directa la logística de distribución de efectivo en todo el territorio nacional y poniendo en alerta al sistema financiero por posibles complicaciones en la disponibilidad de billetes.

El conflicto se originó tras la decisión de clausurar estos centros operativos, una medida que, según denunció el gremio conducido por Sergio Palazzo, pone en riesgo directo 32 puestos de trabajo. A través de un comunicado oficial, el sindicato advirtió que esta jornada de protesta representa solo la primera etapa de un plan de lucha que podría profundizarse con acciones en entidades públicas y privadas si no se garantiza la estabilidad laboral y se da marcha atrás con el desmantelamiento de estos nodos logísticos.

En cuanto al impacto en el servicio, se informó que la atención al público en las sucursales será normal en cajas y plataformas comerciales. No obstante, al verse interrumpido el traslado y abastecimiento de dinero desde el ente rector hacia las entidades comerciales, los cajeros automáticos podrían registrar faltantes de efectivo debido a la falta de reposición en las áreas afectadas. Por el contrario, las operaciones digitales, incluyendo el Home Banking y las billeteras virtuales, funcionarán sin ningún tipo de inconveniente durante toda la jornada.

Ante este escenario, se recomienda a los usuarios priorizar el uso de medios electrónicos de pago y acudir a puntos de extracción alternativos en comercios, como supermercados o estaciones de servicio, para mitigar el impacto de la medida gremial. La exigencia del sector se mantiene firme en el rechazo rotundo al cierre de las dependencias, a la espera de una convocatoria que brinde soluciones satisfactorias a los trabajadores afectados.