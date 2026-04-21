Gremios docentes piden medidas ante el impacto de la violencia en entornos digitales y reforzar la salud mental en las escuelas

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvo una reunión de carácter urgente con representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para abordar el creciente impacto de las comunidades digitales en la convivencia escolar y la seguridad de los estudiantes. Durante el encuentro, los gremios que integran el frente (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) manifestaron su preocupación por las problemáticas cotidianas que atraviesan las instituciones, agravadas por la emergencia de plataformas digitales que promueven acciones violentas entre niños, niñas y adolescentes. Los representantes sindicales enfatizaron que el abordaje de la cultura digital es una responsabilidad social que excede el ámbito estrictamente escolar y requiere de una intervención estatal articulada.

Las Casas del Niño pasarán a ser Centros Educativos Complementarios Municipales


El Director de Educación de la Municipalidad de San Pedro, Alan Ocampo, confirmó que las Casas del Niño pasarán a ser Centros Educativos Complementarios Municipales. 

La decisión no es meramente administrativa, sino que busca dar un contexto actual al funcionamiento de esas instituciones. 

"Se tomó esta decisión porque era muy arcaico hablar de Casas del Niño, ya que hoy tienen un funcionamiento muy similar al de los CEC, con una complementación pedagógica y aspectos lúdicos, juego, deporte, arte" señaló Ocampo, quien agregó que "hay usos y costumbres arraigados que hay que modificar para avanzar en las comunidades". 

De tal forma, a partir del decreto que se conocerá en los próximos días, el Centro Educativo Complementario Municipal Nº 1 será la actual Casa del Niño "Paula Albarracín" (Arnaldo 225) y el CECM Nº será "El Amanecer". 

"Todavía no está el decreto, pero ya está todo el tramite en marcha y es de público conocimiento en las comunidades educativas" indicó el funcionario en declaraciones a "Equipo de Radio" (La Radio 92.3). 

Las instituciones continuarán adheridas al programa de Unidades de Desarrollo Infantil, que la Provincia destina a la construcción de espacios comunitarios que brindan cobertura nutricional, estimulación y apoyo pedagógico a niños y adolescentes de 0 a 18 años.