El Director de Educación de la Municipalidad de San Pedro, Alan Ocampo, confirmó que las Casas del Niño pasarán a ser Centros Educativos Complementarios Municipales.

La decisión no es meramente administrativa, sino que busca dar un contexto actual al funcionamiento de esas instituciones.

"Se tomó esta decisión porque era muy arcaico hablar de Casas del Niño, ya que hoy tienen un funcionamiento muy similar al de los CEC, con una complementación pedagógica y aspectos lúdicos, juego, deporte, arte" señaló Ocampo, quien agregó que "hay usos y costumbres arraigados que hay que modificar para avanzar en las comunidades".

De tal forma, a partir del decreto que se conocerá en los próximos días, el Centro Educativo Complementario Municipal Nº 1 será la actual Casa del Niño "Paula Albarracín" (Arnaldo 225) y el CECM Nº será "El Amanecer".

"Todavía no está el decreto, pero ya está todo el tramite en marcha y es de público conocimiento en las comunidades educativas" indicó el funcionario en declaraciones a "Equipo de Radio" (La Radio 92.3).

Las instituciones continuarán adheridas al programa de Unidades de Desarrollo Infantil, que la Provincia destina a la construcción de espacios comunitarios que brindan cobertura nutricional, estimulación y apoyo pedagógico a niños y adolescentes de 0 a 18 años.