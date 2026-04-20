Lanzaron diplomaturas en gestión y liderazgo para docentes locales

La Dirección de Educación y Capacitación, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, encabezó un encuentro con directivos de las instituciones educativas municipales para formalizar el inicio de un programa de formación superior destinado al fortalecimiento del sistema educativo local.

La reunión tuvo lugar en la Casona de Mitre y Liniers, donde se anunció el lanzamiento de la Diplomatura en Gestión y Liderazgo. Esta oferta académica está dirigida específicamente a los equipos directivos y surge de un esquema de articulación público-privada entre el Municipio, la empresa Arcor y la Universidad Católica de Córdoba.

En el marco de este plan de capacitación, las autoridades confirmaron además la implementación de otras dos diplomaturas orientadas al personal docente que se desempeña tanto en los jardines de infantes como en los centros educativos dependientes de la comuna.

Desde el área educativa municipal destacaron que la capacitación y formación permanente se consolidan como herramientas indispensables para afrontar los desafíos actuales de la enseñanza. El programa busca no solo actualizar conocimientos técnicos, sino también potenciar el liderazgo institucional para garantizar un impacto positivo en la comunidad educativa sampedrina.