Lanzan la campaña de vacunación bovina contra aftosa y brucelosis

La Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, confirmó el inicio de la campaña de vacunación bovina 2026 contra la fiebre aftosa y la brucelosis en todo el territorio bonaerense.

A través del área de Guías, Marcas y Señales, el organismo recordó a los productores ganaderos que la inmunización es una herramienta estratégica para preservar la sanidad animal, prevenir la propagación de enfermedades y sostener los estándares de producción necesarios para el sector.

Como parte del procedimiento administrativo obligatorio, los productores deberán presentar una fotocopia de la constancia de vacunación en las oficinas de Guías, Marcas y Señales. Este trámite resulta indispensable para regularizar y mantener actualizado el stock ganadero local, en cumplimiento con la normativa sanitaria vigente.

Desde la Secretaría subrayaron la importancia de cumplir con los plazos establecidos tanto para la aplicación de las dosis como para la entrega de la documentación, con el fin de garantizar el estatus sanitario de los rodeos y asegurar el desarrollo económico de la actividad ganadera en la región.