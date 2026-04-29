La tierra como inversión inteligente (Por el Dr. Javier Hernán Silva)

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Cómo desarrollar loteos en la Provincia de Buenos Aires: el camino legal para subdividir con excepciones bajo la Ley 8912
Por: Dr. Javier Hernán Silva
Especialista en Derecho Sucesorio y Registral
Hay inversores
que miran los ladrillos y otros que miran la tierra. Los primeros compran lo
hecho. Los segundos saben que el verdadero valor se crea mucho antes: cuando un
campo se transforma en lotes, cuando un papel se convierte en plano aprobado,
cuando una voluntad privada se encuentra con un marco legal que, bien leído,
deja más puertas abiertas de las que aparenta. Este artículo es sobre esas
puertas.
En la Provincia de Buenos Aires hay una
paradoja silenciosa. Mientras la demanda de suelo urbanizado crece año tras año
—empujada por el déficit habitacional, la migración desde el conurbano hacia
ciudades medias y el atractivo del corredor norte como zona de inversión—, la
oferta de lotes en regla avanza a paso de tortuga. No es por falta de tierra.
Es por la dificultad de transformarla.
El marco que gobierna esa transformación es
el Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, una
norma con casi medio siglo de vigencia, pensada para una provincia que ya no
existe. Su aplicación rígida, sumada a un circuito de convalidación provincial
históricamente lento, ha generado la imagen —extendida entre inversores y
desarrolladores— de que lotear en territorio bonaerense es un laberinto sin
salida. No lo es. La ley tiene más excepciones, más mecanismos y más
herramientas de flexibilización de las que se suelen mencionar. El problema es
que hay que saber leerlas.
Lo que sigue es un mapa práctico para el
desarrollador privado —pequeño, mediano o grande; individual, asociado o
fiduciario— que quiere entender en qué terreno se mueve antes de dar el primer
paso.
La 8912 y su entorno normativo: cuatro
piezas que hay que conocer
La regulación del suelo en la Provincia no se
agota en una sola ley. Es un sistema de cuatro normas que funcionan en cascada,
y entender cómo se conectan es la primera ventaja competitiva de cualquier
desarrollador:
1) Decreto-Ley
8912/77 —
norma madre. Fija las dimensiones mínimas de los lotes, las cesiones
obligatorias de espacios verdes y reservas de uso público (art. 56), prohíbe
subdivisiones que generen densidades mayores a 30 habitantes por hectárea cerca
de rutas troncales (art. 55) y establece, en su artículo 51, el piso de la
regla: los municipios no pueden autorizar dimensiones inferiores a las de la
ley. Pero el mismo artículo —y aquí está la clave— habilita excepciones
municipales cuando el proyecto lo justifique.
2) Decreto 9404/86 — reglamenta los clubes de campo. Es la vía
histórica para urbanizaciones recreativo-residenciales de baja densidad, con
parcelamiento propio bajo el régimen de la ley de propiedad horizontal
original.
3) Decreto 27/98 — crea la figura del barrio cerrado y, más
importante para el desarrollador, habilita a la autoridad municipal a “propiciar
el cambio normativo pertinente a fin de dotar al predio de los indicadores
urbanísticos, mediante estudios particularizados”. En la práctica, esta
cláusula es la puerta más transitada para obtener indicadores a medida del
proyecto, pudiendo localizarse el emprendimiento en cualquiera de las áreas
definidas por la ordenanza municipal —urbana, complementaria o rural—.
4) Decreto 1727/02 — descentraliza en los municipios la
prefactibilidad y factibilidad de urbanizaciones cerradas, reconociendo que la
responsabilidad primaria del ordenamiento territorial es municipal, como ya lo
establece el art. 70 de la 8912.
A este esqueleto se suma una pieza más
reciente y decisiva: la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat (2012),
que abrió un catálogo nuevo de herramientas urbanísticas que flexibilizan la
8912 en favor de la producción de suelo. A ella volveremos enseguida.
Un dato revelador: de los 135 partidos de la
Provincia, ninguno completó las cuatro etapas del proceso de planeamiento
que la propia 8912 exige en su artículo 75 (delimitación preliminar,
zonificación según usos, plan de ordenamiento urbano y planes
particularizados). La mayoría quedó en la segunda etapa. Esto significa que el
desarrollador no opera sobre un tablero perfectamente trazado: opera sobre un
mapa inacabado, lo que —lejos de ser un obstáculo— abre márgenes de gestión que
un proyecto bien fundamentado puede aprovechar.
Las tres vías para subdividir con excepción
Cuando un desarrollador encuentra una
oportunidad —una fracción con buena ubicación pero cuyas dimensiones,
indicadores o zonificación no se ajustan a lo que permitiría un proyecto
rentable—, no está frente a un “no” automático. Está frente a la pregunta de qué
vía de excepción es la adecuada. El ordenamiento provincial ofrece tres
caminos concretos, cada uno con su lógica, su fundamento normativo y su campo
de aplicación típico.
|
Vía de excepción
|
Fundamento normativo
|
Aplicación típica
|
Excepción municipal fundada
|
Art. 51 in fine, Dec.-Ley 8912/77 — el municipio puede
establecer excepciones “cuando las características de la zona y del proyecto
así lo justifiquen”.
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Loteos abiertos urbanos que requieren dimensiones
menores a la norma general, aprobados por ordenanza municipal y convalidación
provincial.
|
Estudio particularizado /
Proyecto Urbanístico Integral
|
Decreto 27/98 y Resolución 74/97 — la autoridad
municipal “propicia el cambio normativo pertinente a fin de dotar al predio
de los indicadores urbanísticos”.
|
Barrios cerrados, clubes de campo y desarrollos de gran
escala que requieren indicadores urbanísticos a medida del proyecto.
|
Herramientas de la Ley 14.449
|
Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat — Programa de
Lotes con Servicios, Consorcios Urbanísticos y Zonas de Promoción del Hábitat
Social.
|
Loteos sociales con dimensiones menores, provisión
progresiva de infraestructura, y asociaciones público-privadas para generar
suelo urbanizado.
Primera vía: la excepción municipal fundada
Es la puerta clásica. El artículo 51 de la
8912, después de fijar dimensiones mínimas, agrega que los municipios podrán
establecer excepciones cuando las características de la zona y del proyecto así
lo justifiquen. El mecanismo, en la práctica, consiste en una ordenanza
municipal —generalmente específica para el predio o el sector— que se
somete posteriormente a convalidación provincial.
El secreto de esta vía es la fundamentación.
No alcanza con invocar la excepción: hay que demostrar por qué el proyecto
mejora el tejido urbano, cómo resuelve la dotación de servicios, qué impacto
tiene sobre el entorno y de qué manera respeta —aunque flexibilice— el espíritu
del ordenamiento. Un proyecto bien fundado, con informe técnico de agrimensor,
memoria urbanística del arquitecto y dictamen jurídico que anticipe los puntos
sensibles, recorre este camino en un plazo razonable. Un proyecto mal fundado
se estanca indefinidamente.
Un caso testigo regional ilustra con
precisión esta lógica. En San Pedro, el loteo ubicado en la intersección
de la Ruta 1001 a Río Tala con las calles Depietri, Noseda y Laprida —conocido
en la zona como “el loteo de los viveristas”— se tramitó precisamente
por la vía del art. 51 in fine. La primera presentación ante la autoridad
provincial encontró objeciones técnicas al informe urbanístico, lo cual obligó
al equipo arquitectónico a profundizar la fundamentación: análisis del entorno,
justificación de los indicadores propuestos, integración con la trama existente
e impacto sobre la dotación de servicios. Una vez reforzado ese soporte
técnico, el expediente avanzó y obtuvo aprobación en los plazos normales para
la época. La lección es nítida: en la vía del 51 in fine, la calidad de la
fundamentación no es un detalle estético; es la diferencia entre la aprobación
oportuna y la parálisis indefinida del expediente.
Segunda vía: el estudio particularizado
El Decreto 27/98 y, antes de él, la
Resolución 74/97, habilitaron una herramienta potente: el estudio
particularizado. Consiste en que el municipio elabora —con la participación
técnica del desarrollador— un régimen urbanístico específico para un predio,
fijando sus propios indicadores (FOS, FOT, densidad, dimensiones de lote,
retiros) según las necesidades del proyecto y las condiciones del entorno.
Es la figura típica de los barrios cerrados y
de los grandes emprendimientos, pero no está reservada a ellos. Puede aplicarse
a loteos abiertos de cierta escala, a desarrollos mixtos y a cualquier proyecto
cuya particularidad justifique un tratamiento normativo a medida. El circuito
exige dos convalidaciones: la prefactibilidad —que valida la
localización y el encuadre general— y la factibilidad definitiva, que
aprueba el proyecto ejecutivo.
Tercera vía: las herramientas de la Ley 14.449
Esta es la puerta más reciente —y, para
muchos desarrolladores, la más desconocida—. La Ley de Acceso Justo al Hábitat
introdujo tres instrumentos que flexibilizan la 8912 de modos que hasta 2012
eran impensables:
• Programa de Lotes
con Servicios.
Permite generar parcelas con dimensiones menores a las que exige la 8912
y, crucialmente, la provisión progresiva de infraestructura. Hasta 2012,
la 8912 exigía tener todas las obras de agua, cloacas, electricidad y pavimento
hechas antes de habilitar el loteo. Hoy, bajo este programa, puede
aprobarse un plan de obras por etapas, lo que baja drásticamente la inversión
inicial del desarrollador y permite financiar la urbanización con el propio
flujo de ventas.
Conviene una precisión técnica que ordena el
panorama. El desdoblamiento entre la aprobación del plano y la ejecución
posterior de las obras de infraestructura no fue una invención de la Ley
14.449. Bajo el régimen anterior, la práctica registral provincial ya admitía
que un plano se aprobara incorporando los servicios exigidos por el municipio
sin que estuvieran efectivamente ejecutados, condicionando la aprobación a una restricción
de venta de las parcelas. Una vez ejecutadas las obras y obtenidos los certificados
emitidos por la autoridad de aplicación de cada servicio (agua, electricidad,
cloacas, pavimento), el desarrollador tramitaba ante los entes provinciales el levantamiento
de la interdicción, que podía hacerse en forma parcial —por sectores u
obras concluidas— o total. Lo que la Ley 14.449 incorporó, entonces, no fue
la posibilidad técnica del diferimiento (que ya existía), sino su
sistematización como herramienta de política habitacional, sumada a la
habilitación expresa de dimensiones de lote inferiores a las exigidas
por la 8912 cuando se aplica el Programa de Lotes con Servicios. Para el
desarrollador, la distinción tiene consecuencias prácticas: aún por fuera de
los programas de hábitat social, existen mecanismos clásicos de aprobación con
restricción que permiten financiar obras con el flujo de las preventas, sin
necesidad de encuadrar el proyecto bajo la 14.449.
• Consorcios
Urbanísticos. Es la
forma de asociación público-privada más poderosa del régimen bonaerense. Un
propietario aporta la tierra; el Estado (provincial o municipal) aporta obras o
gestión; cada parte recibe, como compensación, unidades inmobiliarias ya
urbanizadas. El caso emblemático es el de la Cooperativa El Cardumen, en
Marcos Paz, donde beneficiarios del programa PRO.CRE.AR que no podían
acceder a lotes por los precios del suelo lograron comprar un predio y
urbanizarlo mediante convenio con el municipio. Es un modelo que el corredor
norte debería replicar.
• Zonas de
Promoción del Hábitat Social. Los municipios pueden definir áreas donde los indicadores se flexibilizan
específicamente para facilitar la producción de vivienda accesible, con
contrapartidas razonables para el desarrollador.
Hay una contrapartida que conviene conocer:
la ley establece una contribución obligatoria no inferior al 10% sobre
la valorización inmobiliaria generada por la acción del Estado —cambios de
zonificación, cambios de indicadores, aprobación del proyecto—. No es un
impuesto: es el reconocimiento de que cuando el Estado autoriza un desarrollo,
parte de la plusvalía generada debe volver a la comunidad. Para el
desarrollador, esto significa incorporar esa contribución al análisis económico
desde el inicio. Para el inversor, significa operar con reglas claras.
La forma de materializar esa contribución no
es indiferente, y conviene que el desarrollador conozca el debate técnico que
se planteó desde la sanción de la norma. La interpretación más alineada con el
espíritu de la Ley 14.449 —y con su objetivo expreso de integración e
inclusión socio-urbana— es que el porcentaje (10% o más) se exprese en superficie
del propio predio que se subdivide, quedando ese suelo en manos del Estado
para destinarse a hábitat social, equipamiento comunitario o reserva fiscal
dentro del mismo emprendimiento. Cuando esta modalidad se aplicó en la
práctica, surgió una interpretación alternativa: ofrecer al Estado superficies
equivalentes en dimensiones y características urbanas, pero situadas en otros
predios, generalmente menos valiosos o ubicados en zonas distantes. Esa
segunda fórmula resulta más atractiva para el desarrollador, pero su
compatibilidad con el espíritu de la norma es discutible: una contribución cuyo
objetivo declarado es integrar difícilmente cumple su finalidad cuando
se materializa fuera del proyecto que se autoriza. El punto operativo, más allá
del debate, es claro: la modalidad debe pactarse con la autoridad municipal y
provincial desde el inicio del expediente y dejarse expresamente convenida en
la ordenanza de excepción o en el convenio urbanístico, evitando discusiones en
la etapa final del trámite, cuando los costos de modificación son altos.
El circuito, paso a paso
Un proyecto de loteo en la Provincia de
Buenos Aires recorre, sea cual sea la vía elegida, un itinerario que conviene
tener claro antes de firmar el boleto de compra del campo:
1. Estudio
preliminar de factibilidad urbanística — análisis del código municipal vigente,
zonificación del predio, indicadores aplicables, restricciones ambientales e
hídricas, accesos y servicios disponibles. Esta etapa es la que separa a los
desarrolladores serios de los improvisados. Comprar tierra sin este estudio es
apostar a ciegas.
2. Prefactibilidad — presentación municipal del anteproyecto.
Se evalúan localización, compatibilidad de usos, condiciones de habitabilidad,
estudio de impacto (urbanístico, socioeconómico y ambiental), y la garantía de
no interferir con la trama vial existente ni con los ejes futuros de
crecimiento. Si el proyecto requiere excepción, es aquí donde comienza a
tramitarse.
3. Factibilidad
definitiva —
aprobación del proyecto ejecutivo por el municipio y, cuando corresponde,
convalidación por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial
(DPOUyT). Se presentan los planos de subdivisión, los proyectos de
infraestructura (agua, cloacas, electricidad, desagües pluviales, pavimento o
tratamiento de calles), las cesiones de espacios verdes y reservas de uso
público, y la documentación ambiental.
4. Licencia
ambiental provincial — certificado emitido por la autoridad ambiental de la Provincia que
corrobora la factibilidad en materia de redes, escurrimientos e impacto. Un
capítulo en el que no se puede improvisar: en otras jurisdicciones del país se
han visto decenas de loteos clausurados preventivamente por carecer de este
certificado, aun estando aprobados municipalmente.
5. Ejecución de
obras e inscripción registral — aprobado el proyecto, se ejecutan las obras (o se garantizan mediante el
régimen de obras diferidas que permite la Ley 14.449, o bien mediante la
modalidad clásica de aprobación con restricción de ventas y posterior
levantamiento de interdicción), se aprueba el plano de mensura y subdivisión en
la Dirección de Geodesia, y se inscriben las parcelas en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
6. Inscripción en
el RPUC —
cuando se trata de urbanizaciones cerradas, corresponde la inscripción en el Registro
Provincial de Urbanizaciones Cerradas. Este paso es decisivo: sin él, el
emprendimiento queda en una zona gris tributaria y registral que puede
comprometer las escrituras futuras.
Lo que muestra el corredor norte
En nuestra región, el desarrollo inmobiliario
ha encontrado formatos diversos que ilustran cada una de las vías analizadas.
Vale repasarlos como casos testigo, porque enseñan más que cualquier tratado.
En Ramallo, el Loteo Velázquez
—desarrollado por ADIMIF SRL a pocos minutos del centro y con acceso directo a
la autopista Buenos Aires–Rosario— es un ejemplo de loteo abierto con lotes de
200, 250 y 360 m², regularizado mediante acuerdo con el municipio, que incorporó
red de agua potable, red eléctrica, cordón cuneta, red cloacal, calles
estabilizadas, alumbrado LED y espacios recreativos. Es el modelo clásico del
loteo urbano con excepción municipal. En el mismo partido, el complejo Estancia
Estrella Federal —400 hectáreas desarrolladas por Cardón y Eidico sobre las
tierras de la antigua estancia El Ombú— ilustra el modelo opuesto: urbanización
cerrada rural de baja densidad bajo el régimen del Decreto 27/98.
En Campana, Olimpo Desarrollos avanzó
con barrios semi-cerrados de 200 lotes y servicios completos, operando bajo la
figura de estudios particularizados.
En San Pedro, el catálogo es
particularmente diverso: desde Barrancas Driving Golf, el Apart Club, Club Los
Andes, Los Azahares, Brisas del Paraná, Campos del Paraná y el ya consolidado
desarrollo Ciudad Abierta (iniciado en 2003), hasta el barrio La Providencia y
el ya mencionado loteo de calles Depietri-Noseda-Laprida. Cada uno representa
un encuadre normativo distinto: barrios con convalidación completa, loteos
abiertos bajo ordenanza específica de excepción, clubes de chacras bajo régimen
de club de campo. Ninguno se resolvió aplicando mecánicamente la 8912: todos
requirieron una lectura creativa y jurídicamente sólida del ordenamiento.
A mayor escala, y fuera del corredor norte
pero como referencia ineludible, la ya mencionada Cooperativa El Cardumen de
Marcos Paz demuestra que el esquema del consorcio urbanístico —cuando el
municipio lo adopta con seriedad— puede ser la respuesta estructural al
problema del suelo urbanizado.
Los dos cuellos de botella que hay que
anticipar
Ningún panorama realista del desarrollo
inmobiliario bonaerense estaría completo sin mencionar los dos obstáculos que,
históricamente, han frenado o demorado proyectos que en lo urbanístico eran
impecables.
La convalidación provincial y la realidad de los plazos
en 2026
El paso por los organismos provinciales —hoy
concentrados, en buena medida, en ARBA, junto con la Dirección Provincial de
Ordenamiento Urbano y Territorial y la Subsecretaría de Hábitat— ha sido
históricamente el más lento del circuito. La descentralización del Decreto
1727/02 alivió parcialmente la situación al transferir a los municipios la
aprobación de las urbanizaciones cerradas, pero los grandes proyectos, las
excepciones estructurales y los cambios de zonificación siguen requiriendo
pronunciamiento provincial.
En los últimos años, sin embargo, el problema
de los plazos no sólo no se ha resuelto sino que ha empeorado de un modo que
merece atención específica. Conviene poner cifras concretas, porque el
desarrollador necesita planificar con realidades verificables, no con
expectativas teóricas.
Cómo eran los
plazos. Entre
los años 2005 y 2015, un loteo presentado ante los entes provinciales —ya por
el camino normal o por vía de excepción— recorría la aprobación del plano de
subdivisión en plazos que iban de seis meses a un año. Bajo la modalidad
clásica de aprobación con restricción de venta —servicios a ejecutar a
posteriori—, el levantamiento posterior de la interdicción, una vez presentados
los certificados de obra emitidos por la autoridad de aplicación de cada
servicio, requería entre cuatro y seis meses adicionales. En ese
esquema, el expediente pasaba por ARBA, el Registro de la Propiedad Inmueble,
la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, la Dirección de Geodesia y,
cuando correspondía, Hidráulica y Vialidad Provincial, cada una con su
intervención específica y sus tiempos diferenciados.
Cómo son los plazos
hoy.
Actualmente, el modelo se ha concentrado: ARBA ha asumido en gran medida
funciones que antes distribuían Ordenamiento Urbano y Geodesia, en un proceso
de unificación de competencias dentro del expediente. La hipótesis de partida
—que la concentración produjera mayor agilidad o, al menos, un control más
eficiente— no se ha verificado en la práctica. Profesionales agrimensores y
desarrolladores que operan habitualmente en el territorio bonaerense reportan
que un trámite menor de levantamiento de interdicción sobre un plano ya
aprobado, sin objeciones técnicas y sin correcciones requeridas, puede demandar
hoy hasta veintinueve meses. La cifra no es anecdótica ni una hipérbole:
refiere a casos concretos en los que la documentación se presentó completa a
fines de 2023 y la liberación efectiva del plano recién se materializó a
comienzos de 2026, sin que en el ínterin se hubiera planteado observación
alguna por parte de la administración.
Qué significa esto
para la estructura del negocio. Veintinueve meses de espera sobre un plano aprobado no son una incomodidad
administrativa: son un costo económico medible. Implican capital inmovilizado,
contratos de preventa que se renegocian o caen, intereses bancarios o
financieros que corren, impuestos inmobiliarios complementarios que se acumulan
(volveremos sobre esto enseguida) y, frecuentemente, deterioro de la confianza
del comprador final. Una estructura económica que no contemple estos plazos como
escenario base —no como contingencia improbable— está mal armada desde
su origen.
De este diagnóstico se derivan tres
recomendaciones prácticas:
— Trabajar municipio y provincia en
paralelo, no en secuencia, anticipando objeciones técnicas antes de la
formalización del expediente y construyendo consenso con los organismos
intervinientes desde la prefactibilidad.
— Diseñar la estructura financiera del
proyecto contemplando el peor escenario de plazos, no el promedio histórico
ni el legal teórico. La diferencia entre ambos escenarios puede comprometer la
viabilidad del emprendimiento.
— Documentar formalmente cada presentación
y cada respuesta del organismo provincial, con seguimiento por mesa de
entradas, constancias de pronto despacho cuando el silencio se prolonga y
eventualmente vías administrativas o judiciales —amparo por mora, pedido de
informes— cuando la demora se torna manifiestamente irrazonable.
Mientras la legislación de fondo no se
actualice y la gestión administrativa no recupere los estándares de la década
pasada, el desarrollador serio debe asumir que el tiempo es, en este negocio,
una variable estructural y no un dato menor.
El Impuesto Inmobiliario Complementario de ARBA
Este es el obstáculo menos visible y,
paradójicamente, el que más escrituras ha bloqueado. El problema es el
siguiente: cuando el desarrollador subdivide la tierra y vende los lotes por
boleto de compraventa —esperando la aprobación final para escriturar—, para
ARBA sigue figurando como titular registral de todas las parcelas. Como el Impuesto
Complementario grava a quienes tienen más de una propiedad en la Provincia,
el desarrollador queda alcanzado por el tributo sobre la totalidad de los lotes
vendidos, aunque económicamente ya no sean suyos.
La consecuencia fue histórica: deudas
acumuladas, judicialización, y escrituras que los escribanos no podían otorgar
porque el emprendimiento figuraba en mora. Según la propia ARBA, llegaron a
estar afectados más de 20.000 lotes en toda la Provincia. Las
Resoluciones 16 y 17/2022 de ARBA y la Resolución 360/22 del Ministerio de
Gobierno habilitaron un mecanismo de desvinculación de partidas —que
puede iniciar el propio particular, el desarrollador, el fideicomiso o el
escribano interviniente— que destrabó buena parte del problema. Pero el punto
para el desarrollador moderno es claro: este costo tributario tiene que
estar previsto en la estructura del negocio desde el día uno, y la
estrategia de escrituración debe planificarse con el mismo rigor que la obra.
La conjunción entre demoras provinciales y el devengamiento del Complementario
puede transformar un proyecto rentable en un quebranto si no se anticipa.
Los datos oficiales recientes ayudan a
dimensionar la magnitud del fenómeno. En la Provincia existen aproximadamente
871 barrios cerrados y clubes de campo; de ellos, cerca de 230 están mal
inscriptos tributariamente. Desde 2020 se regularizaron 28 barrios en diez
municipios, con una recaudación en obras y efectivo de más de 1.200 millones de
pesos y la cesión de más de 60 hectáreas para fines sociales. El Registro
Provincial de Urbanizaciones Cerradas (RPUC) tiene empadronados alrededor de
200 emprendimientos. El sistema se está regularizando, pero exige a los nuevos
desarrolladores un nivel de cumplimiento que hace diez años no era estándar.
Una invitación al desarrollo serio
La Ley 8912 es una norma de 1977 aplicada a
una provincia del año 2026. Desde 2007 duerme en los cajones provinciales un
proyecto de reforma integral que nunca llegó a la Legislatura. Mientras tanto,
quienes operan en el territorio hacen lo que siempre se hizo con las leyes
antiguas: leerlas con inteligencia, combinarlas con las normas más nuevas,
aprovechar las excepciones previstas y construir los caminos que la letra fría
no anticipa.
Para el desarrollador privado —sea un
inversor individual que quiere subdividir un campo familiar, un grupo
empresario que arma un fideicomiso, un constructor que proyecta un barrio
cerrado, o un consorcio que piensa en un proyecto social con contrapartida de
rentabilidad—, el mensaje es el mismo: el marco legal no es un enemigo, es
un socio con reglas claras. Lo que exige es profesionalidad, planificación
jurídica desde el origen y un equipo técnico que conozca no sólo la 8912 sino
todo su entorno normativo, incluyendo la Ley 14.449, los decretos de
descentralización y las resoluciones tributarias que hoy permiten destrabar lo
que hace cinco años era impensable. Y exige, hoy más que nunca, una previsión
realista de los plazos administrativos.
La tierra sigue siendo, en Argentina, una de
las inversiones más sólidas del largo plazo. El suelo urbanizado —el lote con
plano aprobado, servicios garantizados y escritura posible— es, además, uno de
los bienes más escasos del mercado. Quien sabe producirlo legalmente no sólo
hace negocio: genera ciudad, genera trabajo y genera valor real. Ese es, en el
fondo, el sentido profundo del desarrollo inmobiliario bien entendido. Y es
también el terreno donde el derecho registral y urbanístico se convierte, más que
en una traba, en la herramienta que permite que todo lo demás ocurra.
Dr. Javier Hernán Silva
Abogado — T° X, F° 77, Colegio de Abogados de San Nicolás
Especialista en Derecho Sucesorio y Registral
Titular — Oficina de Regularización Dominial,
Municipalidad de San Pedro
Estudio Jurídico — Libertad 70, San Pedro (B)
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