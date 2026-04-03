La sampedrina Ayelén Arrieta protagonizó una divertido cruce con Darío Barassi en su programa "Ahora Caigo" (Videos)

La sampedrina Ayelén Arrieta participó del programa "Ahora Caigo" y protagonizó dos de los momentos virales dela emisión de este viernes.

Al momento de presentarse, Ayelén habló de San Pedro, de su familia y de su emprendimiento "Río brazaletes". El conductor, Darío Barassi, comenzó a pedirle las pulseras y collares que la diseñadora gráfica llevaba puestos para repartirlos en la producción, antes de seguir con el juego, en un divertido cruce.

En otro tramo del programa, la hija del popular conductor radial y director de APA Radio San Pedro, Hernán Arrieta, provocó que Barassi se tentara de risa, ya que respondió antes de que formulara la pregunta.

"Ahora caigo" es un envío de juegos y entretenimiento que se emite por Canal 13, en el que 11 participantes deben responder la mayor cantidad de preguntas para evitar caer al vacío si se equivocan. Quien queda en pie es el ganador.