Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

La sampedrina Ayelén Arrieta protagonizó una divertido cruce con Darío Barassi en su programa "Ahora Caigo" (Videos)


La sampedrina Ayelén Arrieta participó del programa "Ahora Caigo" y protagonizó dos de los momentos virales dela emisión de este viernes. 

Al momento de presentarse, Ayelén habló de San Pedro, de su familia y de su emprendimiento "Río brazaletes". El conductor, Darío Barassi, comenzó a pedirle las pulseras y collares que la diseñadora gráfica llevaba puestos para repartirlos en la producción, antes de seguir con el juego, en un divertido cruce. 

 

 En otro tramo del programa, la hija del popular conductor radial y director de APA Radio San Pedro, Hernán Arrieta, provocó que Barassi se tentara de risa, ya que respondió antes de que formulara la pregunta. 

 

 "Ahora caigo" es un envío de juegos y entretenimiento que se emite por Canal 13, en el que 11 participantes deben responder la mayor cantidad de preguntas para evitar caer al vacío si se equivocan. Quien queda en pie es el ganador. 