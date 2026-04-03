La República del Rock abre sus puertas en Baradero con Las Pelotas, La Vela Puerca y La Delio Valdéz en la primera jornada
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En el Anfiteatro Municipal de Baradero el aire comenzó a espesarse con ese zumbido eléctrico que solo el rock sabe generar. Rock en Baradero 2026 ya es una realidad, y la "República del Rock" ha abierto sus fronteras para una edición que, a juzgar por el line-up, apuesta fuerte a la mística nacional y a ese cruce generacional que hoy define nuestra escena.
Para el sábado 4, el Anfiteatro Municipal se prepara para un cocktail de alto voltaje. Babasónicos llega con su elegancia disruptiva para contrastar con el metal neoclásico de Rata Blanca y el pulso vital de Catupecu Machu. Es un mapa sonoro que se expande hacia el indie de Él Mató a un Policía Motorizado, el flow de Gauchito Club y la experimentación electrónica de Peces Raros.
Rock en Baradero no es solo música; es una experiencia de supervivencia digital y comodidad. El sistema Cashless será la única moneda corriente dentro del predio, y la plataforma Pop Meals se presenta como el aliado para esquivar las filas y asegurar el bife (o la birra) sin perderse ni un solo riff.
Con entradas a $120.000 por día y un abono de $200.000, el ritual de cada otoño tiene sus puertas abiertas desde las 15.
Esta es la grilla por día:
Aquí tenés la programación detallada por jornada para el festival Rock en Baradero 2026, organizada por escenarios y horarios:
Viernes 3 de abril
Escenario Pogo
16:10 a 16:30 — Do Neurona
17:00 a 17:30 — Camionero
18:50 a 19:50 — La Vela Puerca
20:40 a 21:40 — Las Pelotas
23:10 a 00:10 — Guasones
01:00 a 01:50 — Kapanga (Cierre)
Escenario Ritual
15:50 a 16:10 — Soporte 68
16:30 a 17:00 — Autos Robados
18:00 a 18:50 — Eruca Sativa
19:50 a 20:40 — Turf
22:10 a 23:10 — El Plan de la Mariposa
00:10 a 01:00 — La Delio Valdez
Escenario del Parque
15:50 a 16:10 — THM Band
16:30 a 17:00 — Seda Carmín
18:00 a 18:30 — Boyler
19:50 a 20:40 — Dancing Mood
22:00 a 22:50 — Los Pérez García
00:10 a 01:00 — Los Espíritus
Sábado 4 de abril
Escenario Pogo
15:10 a 15:30 — Invisibles
16:00 a 16:30 — Florian
17:00 a 17:30 — Gauchito Club
18:40 a 19:30 — Marilina Bertoldi
20:20 a 21:20 — Rata Blanca
22:50 a 00:00 — Babasónicos
01:00 a 02:00 — Peces Raros
Escenario Ritual
15:30 a 16:00 — Terapia
16:30 a 17:00 — Indios
18:00 a 18:40 — El Zar
19:30 a 20:20 — Catupecu Machu
21:50 a 22:50 — El Kuelgue
00:00 a 01:00 — Él Mató a un Policía Motorizado
Escenario del Parque
16:30 a 17:00 — Juan Baro
18:00 a 18:30 — Kill Flora
19:40 a 20:10 — Ilan Amores
21:40 a 22:30 — Los Tabaleros
00:00 a 01:00 — Los Pericos
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