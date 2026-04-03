En el Anfiteatro Municipal de Baradero el aire comenzó a espesarse con ese zumbido eléctrico que solo el rock sabe generar.ya es una realidad, y la "República del Rock" ha abierto sus fronteras para una edición que, a juzgar por el line-up, apuesta fuerte a la mística nacional y a ese cruce generacional que hoy define nuestra escena.

La ceremonia de apertura estetiene el peso de la historia. Concomo estandartes, la jornada promete ese tipo de catarsis que solo los clásicos pueden ofrecer. Pero el festival no se queda en el recuerdo: la presencia deaporta el groove orquestal necesario para romper el molde, mientras que la potencia dey la psicodelia humeante deaseguran que el volumen no baje en ningún momento. El cierre del Escenario Pogo quedará en manos de, los dueños de la fiesta, garantizando que el primer round termine bien arriba.

Para el sábado 4, el Anfiteatro Municipal se prepara para un cocktail de alto voltaje. Babasónicos llega con su elegancia disruptiva para contrastar con el metal neoclásico de Rata Blanca y el pulso vital de Catupecu Machu. Es un mapa sonoro que se expande hacia el indie de Él Mató a un Policía Motorizado, el flow de Gauchito Club y la experimentación electrónica de Peces Raros.

Rock en Baradero no es solo música; es una experiencia de supervivencia digital y comodidad. El sistema Cashless será la única moneda corriente dentro del predio, y la plataforma Pop Meals se presenta como el aliado para esquivar las filas y asegurar el bife (o la birra) sin perderse ni un solo riff.

Con entradas a $120.000 por día y un abono de $200.000, el ritual de cada otoño tiene sus puertas abiertas desde las 15.

Esta es la grilla por día:

Aquí tenés la programación detallada por jornada para el festival Rock en Baradero 2026, organizada por escenarios y horarios:

Viernes 3 de abril

Escenario Pogo

16:10 a 16:30 — Do Neurona

17:00 a 17:30 — Camionero

18:50 a 19:50 — La Vela Puerca

20:40 a 21:40 — Las Pelotas

23:10 a 00:10 — Guasones

01:00 a 01:50 — Kapanga (Cierre)

Escenario Ritual

15:50 a 16:10 — Soporte 68

16:30 a 17:00 — Autos Robados

18:00 a 18:50 — Eruca Sativa

19:50 a 20:40 — Turf

22:10 a 23:10 — El Plan de la Mariposa

00:10 a 01:00 — La Delio Valdez

Escenario del Parque

15:50 a 16:10 — THM Band

16:30 a 17:00 — Seda Carmín

18:00 a 18:30 — Boyler

19:50 a 20:40 — Dancing Mood

22:00 a 22:50 — Los Pérez García

00:10 a 01:00 — Los Espíritus

Sábado 4 de abril

Escenario Pogo

15:10 a 15:30 — Invisibles

16:00 a 16:30 — Florian

17:00 a 17:30 — Gauchito Club

18:40 a 19:30 — Marilina Bertoldi

20:20 a 21:20 — Rata Blanca

22:50 a 00:00 — Babasónicos

01:00 a 02:00 — Peces Raros

Escenario Ritual

15:30 a 16:00 — Terapia

16:30 a 17:00 — Indios

18:00 a 18:40 — El Zar

19:30 a 20:20 — Catupecu Machu

21:50 a 22:50 — El Kuelgue

00:00 a 01:00 — Él Mató a un Policía Motorizado

Escenario del Parque