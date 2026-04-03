Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

La República del Rock abre sus puertas en Baradero con Las Pelotas, La Vela Puerca y La Delio Valdéz en la primera jornada


En el Anfiteatro Municipal de Baradero el aire comenzó a espesarse con ese zumbido eléctrico que solo el rock sabe generar. Rock en Baradero 2026 ya es una realidad, y la "República del Rock" ha abierto sus fronteras para una edición que, a juzgar por el line-up, apuesta fuerte a la mística nacional y a ese cruce generacional que hoy define nuestra escena.

La ceremonia de apertura este viernes tiene el peso de la historia. Con Las Pelotas y La Vela Puerca como estandartes, la jornada promete ese tipo de catarsis que solo los clásicos pueden ofrecer. Pero el festival no se queda en el recuerdo: la presencia de La Delio Valdez aporta el groove orquestal necesario para romper el molde, mientras que la potencia de Eruca Sativa y la psicodelia humeante de Los Espíritus aseguran que el volumen no baje en ningún momento. El cierre del Escenario Pogo quedará en manos de Kapanga, los dueños de la fiesta, garantizando que el primer round termine bien arriba.

Para el sábado 4, el Anfiteatro Municipal se prepara para un cocktail de alto voltaje. Babasónicos llega con su elegancia disruptiva para contrastar con el metal neoclásico de Rata Blanca y el pulso vital de Catupecu Machu. Es un mapa sonoro que se expande hacia el indie de Él Mató a un Policía Motorizado, el flow de Gauchito Club y la experimentación electrónica de Peces Raros.

Rock en Baradero no es solo música; es una experiencia de supervivencia digital y comodidad. El sistema Cashless será la única moneda corriente dentro del predio, y la plataforma Pop Meals se presenta como el aliado  para esquivar las filas y asegurar el bife (o la birra) sin perderse ni un solo riff.

Con entradas a $120.000 por día y un abono de $200.000, el ritual de cada otoño tiene sus puertas abiertas desde las 15. 


Esta es la grilla por día: 

Aquí tenés la programación detallada por jornada para el festival Rock en Baradero 2026, organizada por escenarios y horarios:

Viernes 3 de abril

Escenario Pogo

  • 16:10 a 16:30 — Do Neurona

  • 17:00 a 17:30 — Camionero

  • 18:50 a 19:50 — La Vela Puerca

  • 20:40 a 21:40 — Las Pelotas

  • 23:10 a 00:10 — Guasones

  • 01:00 a 01:50 — Kapanga (Cierre)

Escenario Ritual

  • 15:50 a 16:10 — Soporte 68

  • 16:30 a 17:00 — Autos Robados

  • 18:00 a 18:50 — Eruca Sativa

  • 19:50 a 20:40 — Turf

  • 22:10 a 23:10 — El Plan de la Mariposa

  • 00:10 a 01:00 — La Delio Valdez

Escenario del Parque

  • 15:50 a 16:10 — THM Band

  • 16:30 a 17:00 — Seda Carmín

  • 18:00 a 18:30 — Boyler

  • 19:50 a 20:40 — Dancing Mood

  • 22:00 a 22:50 — Los Pérez García

  • 00:10 a 01:00 — Los Espíritus

Sábado 4 de abril

Escenario Pogo

  • 15:10 a 15:30 — Invisibles

  • 16:00 a 16:30 — Florian

  • 17:00 a 17:30 — Gauchito Club

  • 18:40 a 19:30 — Marilina Bertoldi

  • 20:20 a 21:20 — Rata Blanca

  • 22:50 a 00:00 — Babasónicos

  • 01:00 a 02:00 — Peces Raros

Escenario Ritual

  • 15:30 a 16:00 — Terapia

  • 16:30 a 17:00 — Indios

  • 18:00 a 18:40 — El Zar

  • 19:30 a 20:20 — Catupecu Machu

  • 21:50 a 22:50 — El Kuelgue

  • 00:00 a 01:00 — Él Mató a un Policía Motorizado

Escenario del Parque

  • 16:30 a 17:00 — Juan Baro

  • 18:00 a 18:30 — Kill Flora

  • 19:40 a 20:10 — Ilan Amores

  • 21:40 a 22:30 — Los Tabaleros

  • 00:00 a 01:00 — Los Pericos