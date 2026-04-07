La Prefectura Naval abrió la inscripción para el Concurso de Profesionales 2026

La Prefectura San Pedro, a través de su Jefatura a cargo de la prefecto Julieta Magalí Roig, anunció la apertura de las inscripciones para el Concurso de Profesionales año 2026. La convocatoria nacional busca cubrir vacantes en diversas especialidades en dependencias de todo el país y permanecerá vigente hasta el próximo 8 de mayo.

El proceso de postulación, que se inició el pasado 1 de abril, está dirigido a ciudadanos con título habilitante que deseen integrar las filas de la fuerza de seguridad nacional. Según se informó oficialmente, el trámite se realiza íntegramente de manera virtual a través del portal de ingresos de la institución.

Requisitos y condiciones de ingreso

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos excluyentes, entre los que se destacan ser argentino nativo o por opción y tener una edad mínima de 18 años (al 31 de diciembre del año de inscripción) y un máximo de 35 años cumplidos al 1 de abril de 2026.

Asimismo, es condición obligatoria poseer el título profesional expedido a la fecha de cierre de la inscripción y no contar con antecedentes penales o policiales. Los interesados tampoco podrán haber sido dados de baja previamente por mala conducta o falta de aptitud en otros institutos de formación militar o policial.

Para acceder a las vacantes, los postulantes deberán superar pruebas de capacitación técnica y reunir las condiciones psicofísicas exigidas por la fuerza. En el caso del personal perteneciente a la Prefectura Naval que desee concursar, el trámite deberá canalizarse a través de la vía jerárquica correspondiente.

Información y modalidades de inscripción