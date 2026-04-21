La Ministra Estela Díaz visita San Pedro para presentar un programa de fortalecimiento en diversidad

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitará este miércoles la ciudad de San Pedro para encabezar el acto de presentación oficial de la "Red Orgullo". Se trata de una iniciativa de alcance provincial diseñada para fortalecer las referencias territoriales en materia de diversidad sexual y garantizar el acceso a derechos en cada municipio bonaerense.

La agenda de la funcionaria comenzará a las 10:30 con un encuentro protocolar con el intendente local, Cecilio Salazar. Tras la reunión, ambos mandatarios se dirigirán al Salón Dorado Municipal, donde se desarrollará el lanzamiento del programa frente a organizaciones de la sociedad civil, referentes del sector y medios de comunicación.

La Red Orgullo se constituye como una herramienta estratégica del Ministerio para consolidar un sistema de articulación entre el Gobierno provincial y las promotoras y promotores territoriales. El programa busca brindar apoyo técnico, recursos y formación a quienes trabajan en la primera línea de acompañamiento a la comunidad LGTBI+, con el fin de descentralizar las políticas de género y asegurar que las respuestas del Estado lleguen de manera efectiva a cada barrio.

Desde la cartera bonaerense explicaron que esta red no solo apunta al fortalecimiento institucional, sino que también funciona como un espacio de relevamiento y diagnóstico sobre las realidades que atraviesan las diversidades en el territorio provincial. De esta manera, se pretende optimizar la implementación de programas vinculados a la salud integral, el acceso al empleo y la prevención de violencias por motivos de orientación sexual o identidad de género.

La actividad en el Salón Dorado tendrá carácter público y se enmarca en una serie de recorridas que la ministra Díaz viene realizando por la Segunda Sección Electoral para profundizar la agenda de equidad y diversidad en los distritos del interior provincial.



