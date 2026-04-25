La Libertad Avanza impulsa el apoyo del HCD a un proyecto para agilizar los desalojos por usurpación

El bloque de concejales deen San Pedro, integrado por, presentó un proyecto de resolución ante elpara respaldar una reforma albonaerense que busca acelerar la restitución de inmuebles usurpados.

La iniciativa local, ingresada bajo el expediente 5699/26, apunta a brindar apoyo institucional al proyecto de ley impulsado por la senadora provincial Florencia Arietto en la Legislatura bonaerense. La propuesta legislativa central propone modificar el artículo 231 bis de la Ley 11.922, con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica y proteger el derecho constitucional a la propiedad privada.

Entre los puntos más destacados de la reforma que los ediles sampedrinos buscan avalar, se encuentra el establecimiento de un plazo máximo de 72 horas para que la justicia ordene la restitución de la posesión del inmueble a la víctima una vez solicitada. Asimismo, el proyecto prevé que, de acreditarse la titularidad mediante escritura pública, la devolución de la propiedad deba ser de carácter inmediato, eliminando las dilaciones procesales actuales.

En los considerandos del documento, los concejales de la fuerza libertaria sostienen que la usurpación de inmuebles representa un "flagelo que genera desesperación en los vecinos y afecta la paz social". Argumentan además que es imperioso dotar a los agentes fiscales y jueces de herramientas normativas idóneas que les permitan actuar con celeridad ante estos delitos.

El proyecto de resolución insta al cuerpo deliberativo local a expresar su firme apoyo a la medida y solicita que se remita copia de la resolución tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para instar a su pronto tratamiento y sanción. Según el texto presentado, la reforma también contempla la exención de cauciones para quienes acrediten títulos perfectos, simplificando así el acceso a la justicia para los legítimos dueños.