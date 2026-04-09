La Central de Operaciones de Seguridad recibirá el nombre del oficial Nelson Lillo

El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro fue oficialmente denominado "Oficial Nelson Lillo", en un emotivo acto institucional que rindió homenaje al efectivo policial caído en cumplimiento del deber en enero de 2018. La medida, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, busca transformar la sede de monitoreo y prevención en un símbolo de servicio y compromiso con la comunidad.

La iniciativa fue impulsada a través de un proyecto de ordenanza por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, del bloque Acuerdo Vecinal. Los fundamentos del proyecto destacaron que asignar el nombre de Lillo a la dependencia ubicada en Bartolomé Mitre 1925 no representa un mero formalismo, sino una decisión de alto valor simbólico para construir memoria colectiva y reconocer a quienes arriesgan su vida por el bien común.

El oficial Nelson Lillo falleció el 25 de enero de 2018 tras un enfrentamiento armado en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira César. En aquella oportunidad, Lillo y su compañera Laura Lencina intervinieron para frustrar un asalto a un camión repartidor de mercaderías. Durante el procedimiento, uno de los delincuentes abrió fuego a corta distancia, hiriendo mortalmente al oficial, quien falleció poco después en el hospital local.

La normativa aprobada resalta que el oficial Lillo representaba los valores de valentía y entrega absoluta. Asimismo, la designación se suma a otros reconocimientos existentes dentro de la misma Secretaría, como la Sala de Monitoreo que lleva el nombre del "Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna", consolidando un antecedente institucional de valoración hacia el sacrificio de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Durante la ceremonia de imposición del nombre, las autoridades locales y representantes del cuerpo legislativo subrayaron la importancia de apoyar y revalorizar la labor policial. Con esta nueva denominación, el Centro de Monitoreo —herramienta estratégica para la prevención del delito en el distrito— mantendrá de manera permanente el legado del oficial como un ejemplo de vocación para las futuras generaciones de agentes y para toda la sociedad sampedrina.