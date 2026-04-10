La Biblioteca Rafael Obligado presenta una variada agenda cultural para el fin de semana

La Biblioteca Popular Rafael Obligado anunció una variada agenda cultural para este fin de semana, que incluye actividades centradas en la salud, la música local y la puesta en valor del patrimonio histórico de San Pedro. Las propuestas, que comenzarán este viernes 10 de abril, buscan fortalecer el rol de la institución como espacio de encuentro y formación ciudadana.

La cartelera se iniciará mañana a las 19:30 con la charla sobre autismo titulada "Criar, acompañar y entender". La disertación estará a cargo del equipo TEMPLE, representado por la licenciada en psicopedagogía Luciana Pereira Corvalán y la doctora Carolina Perroud. El encuentro, con entrada libre y gratuita, pretende brindar herramientas y compartir experiencias para las familias que transitan un diagnóstico de este tipo, abordando dudas y miedos frecuentes en la comunidad.

Para el sábado 11 de abril a las 20:30, la institución organizó un Ciclo Solidario de Cantautores con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento de la biblioteca. Los artistas locales Ale Álvarez, Majo Lanús y Rafael Flaiman se presentarán en un formato íntimo y acústico. Según informaron los organizadores, la modalidad del espectáculo será "al sobre", permitiendo que los asistentes realicen una contribución voluntaria en beneficio de la entidad.

El cierre de las actividades tendrá lugar el domingo 12 de abril a partir de las 10:30 con el recorrido guiado "Noticias de ayer". La propuesta, coordinada por el guía de turismo Zeque Bracco y la bibliotecaria Daniela Borgo, consiste en una caminata por el barrio con punto de partida y llegada en la sede de la biblioteca.

Durante el trayecto, se destacará el trabajo de resguardo histórico que realiza la hemeroteca Aníbal de Antón, invitando a los participantes a reflexionar sobre la identidad local a través del archivo de prensa regional. Esta última actividad se desarrollará bajo la modalidad de contribución "a la gorra" y está abierta a todo el público interesado en la historia sampedrina.