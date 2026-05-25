Incidente armado en pleno centro durante la madrugada

Un violento incidente que incluyó varios disparos de arma de fuego se registró en la madrugada del domingo en pleno centro comercial de esta ciudad, coincidiendo con el horario de desconcentración de los locales nocturnos, informaron hoy fuentes locales.

El hecho ocurrió a las 5:24 en la intersección de las calles Mitre y Facundo Quiroga, donde se desató una pelea en la vía pública en la que participaron varias personas. La secuencia completa del ataque quedó registrada por las cámaras de seguridad de diferentes comercios ubicados en esa zona.

En los registros fílmicos se observa a un hombre que vestía un chaleco blanco mientras caminaba por la calle Mitre en sentido contrario al tránsito. Según se visualiza en las imágenes, este individuo extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y apuntó directamente hacia un grupo de personas que escapaba corriendo del lugar, momento en el cual se escucharon al menos tres detonaciones.

Tras efectuar los disparos, el agresor subió a una camioneta que se encontraba estacionada sobre la calle Mitre y se retiró del sitio junto a un acompañante.

Posteriormente, vecinos de la zona difundieron a través de las redes sociales fotografías de los casquillos de bala que quedaron esparcidos sobre el asfalto. Las autoridades policiales analizan los videos para lograr la identificación de los involucrados.