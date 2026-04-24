Jornada de reconocimiento y plantación de especies nativas en el marco del Día de la Tierra

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas. Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta. La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Persona...
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Con el objetivo de promover la conciencia ambiental y el conocimiento del ecosistema regional, la ciudad de San Pedro será sede de un encuentro de conexión con los bosques nativos el próximo domingo 26 de abril. La actividad, programada para las 10:00 en el anfiteatro del Vía Crucis sobre las barrancas, invita a los vecinos a redescubrir el patrimonio natural a través de una propuesta que combina educación y acción directa.
La jornada contempla una serie de recorridos guiados y relatos que permitirán a los asistentes profundizar en la importancia de preservar las especies autóctonas del distrito. Según informaron los organizadores, la propuesta busca acercar a la comunidad a la biodiversidad local mediante juegos temáticos y una plantación colectiva, donde cada participante podrá contribuir activamente al fortalecimiento de la flora nativa en el sector costero.
Al tratarse de una actividad abierta a la comunidad, se recomienda a quienes deseen participar asistir con ropa y calzado adecuado, gorro y repelente. Asimismo, se sugiere llevar agua y mate para compartir un momento de recreación al aire libre una vez finalizadas las tareas de plantación.
Desde la organización recordaron que la iniciativa tiene como eje central la valoración de los recursos naturales propios de la zona y la creación de un espacio de aprendizaje vivencial. Es importante destacar que el evento está sujeto a las condiciones meteorológicas, por lo que se suspenderá en caso de lluvia.
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