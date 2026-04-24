Jornada de reconocimiento y plantación de especies nativas en el marco del Día de la Tierra

Con el objetivo de promover la conciencia ambiental y el conocimiento del ecosistema regional, la ciudad de San Pedro será sede de un encuentro deel próximo. La actividad, programada para las, invita a los vecinos a redescubrir el patrimonio natural a través de una propuesta que combina educación y acción directa.

La jornada contempla una serie de recorridos guiados y relatos que permitirán a los asistentes profundizar en la importancia de preservar las especies autóctonas del distrito. Según informaron los organizadores, la propuesta busca acercar a la comunidad a la biodiversidad local mediante juegos temáticos y una plantación colectiva, donde cada participante podrá contribuir activamente al fortalecimiento de la flora nativa en el sector costero.

Al tratarse de una actividad abierta a la comunidad, se recomienda a quienes deseen participar asistir con ropa y calzado adecuado, gorro y repelente. Asimismo, se sugiere llevar agua y mate para compartir un momento de recreación al aire libre una vez finalizadas las tareas de plantación.

Desde la organización recordaron que la iniciativa tiene como eje central la valoración de los recursos naturales propios de la zona y la creación de un espacio de aprendizaje vivencial. Es importante destacar que el evento está sujeto a las condiciones meteorológicas, por lo que se suspenderá en caso de lluvia.