Articulan la ampliación del programa de pasantías con empresas locales

Representantes del Centro de Comercio se reunieron con autoridades educativas bonaerenses con el fin de articular la incorporación de nuevas empresas locales al sistema de prácticas formativas. La jornada contó con la participación activa de Daniel Churruarin y Karina Cnokaert por parte de la entidad comercial, la inspectora jefa distrital Lorena López y el secretario coordinador de la mesa COPRET, Jorge Martínez.

Esta iniciativa se desprende de los resultados positivos obtenidos durante el ciclo lectivo anterior, cuando alumnos del último nivel de las escuelas secundarias se desempeñaron como pasantes dentro de la institución. Tras esa experiencia inicial, el objetivo actual de las autoridades es escalar la propuesta mediante una convocatoria abierta a empresas del distrito que deseen sumarse como oferentes en el corto plazo.

La articulación de estos espacios se desarrolla bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), organismo que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Su función técnica es garantizar que el sistema educativo mantenga una conexión orgánica y eficiente con las demandas del mundo laboral contemporáneo.

Durante la reunión, los funcionarios y directivos trabajaron en el diseño de estrategias para promover la participación de los estudiantes en contextos reales de trabajo. Se hizo especial hincapié en que las pasantías se rigen por un estricto marco regulador que contempla coberturas de seguros y condiciones formativas actualizadas, lo que asegura una práctica protegida y de alto valor pedagógico para los jóvenes.



