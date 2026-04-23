Jornada de fortalecimiento laboral y emprendedor en la localidad de Gobernador Castro

La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro llevará adelante este jueves una jornada de fortalecimiento emprendedor y laboral en la localidad de Gobernador Castro, con el objetivo de descentralizar las herramientas estatales y facilitar el acceso de los vecinos a diversos programas de impulso local.

La actividad tendrá lugar en la sede de la Delegación Municipal a partir de las 9.00 y ofrecerá un esquema de servicios integrales que incluye el armado y revisión de currículum vitae, así como asesoramiento laboral personalizado y orientación estratégica para quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo.

En lo que respecta al sector productivo, el equipo técnico de la Secretaría brindará acompañamiento técnico a emprendedores locales para potenciar sus proyectos, ofreciendo guías para la formalización de emprendimientos e información detallada sobre las distintas líneas de crédito que se encuentran vigentes actualmente.

Asimismo, la jornada funcionará como un punto de enlace para realizar trámites generales y recibir orientación sobre la oferta de capacitaciones gratuitas disponibles de acuerdo al perfil de cada interesado. Desde el gobierno municipal destacaron que esta iniciativa busca acercar recursos concretos a cada punto del partido, promoviendo el desarrollo económico y la inserción laboral mediante el contacto directo con la comunidad.