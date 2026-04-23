Un aprehendido tras ser interceptado por un vecino con un acolchado robado

  Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas en la intersección de las calles Goycochea y Almafuerte, luego de ser interceptado por un particular cuando trasladaba elementos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo. El procedimiento se inició tras una alerta recibida por el personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO), que acudió al lugar ante una situación de aprehensión ciudadana. Al arribar, los efectivos procedieron al secuestro de un acolchado reversible de color beige de dos plazas y media, el cual el sospechoso tenía en su poder al momento de ser retenido.

Jornada de fortalecimiento laboral y emprendedor en la localidad de Gobernador Castro

 


La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro llevará adelante este jueves una jornada de fortalecimiento emprendedor y laboral en la localidad de Gobernador Castro, con el objetivo de descentralizar las herramientas estatales y facilitar el acceso de los vecinos a diversos programas de impulso local.

La actividad tendrá lugar en la sede de la Delegación Municipal a partir de las 9.00 y ofrecerá un esquema de servicios integrales que incluye el armado y revisión de currículum vitae, así como asesoramiento laboral personalizado y orientación estratégica para quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo.

En lo que respecta al sector productivo, el equipo técnico de la Secretaría brindará acompañamiento técnico a emprendedores locales para potenciar sus proyectos, ofreciendo guías para la formalización de emprendimientos e información detallada sobre las distintas líneas de crédito que se encuentran vigentes actualmente.

Asimismo, la jornada funcionará como un punto de enlace para realizar trámites generales y recibir orientación sobre la oferta de capacitaciones gratuitas disponibles de acuerdo al perfil de cada interesado. Desde el gobierno municipal destacaron que esta iniciativa busca acercar recursos concretos a cada punto del partido, promoviendo el desarrollo económico y la inserción laboral mediante el contacto directo con la comunidad.