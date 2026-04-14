Jornada de control de salud infantil en el CAPS Mateo Sbert

Un adolescente de 14 años fue interceptado en Río Tala mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de una década, en el marco de las recorridas preventivas que realiza el personal del Destacamento local. El procedimiento tuvo lugar en calle Garay al 180, donde los efectivos policiales identificaron una Motomel 150 cc de color bordo, la cual no poseía dominio colocado. Al verificar el número de chasis y motor en la base de datos, el sistema arrojó que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo con fecha del 25 de febrero de 2015, solicitado por la fiscalía local tras una denuncia formulada por una mujer.
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Se encuentran abiertas las últimas instancias de inscripción para participar de la jornada de control de salud destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Mateo Sbert.
La actividad está programada para desarrollarse en el horario de 9.00 a 12.00 en la sede ubicada en Joaquín V. González 1250. El objetivo de la convocatoria es brindar una atención integral y seguimiento sanitario a la población infantil del sector.
Desde la Secretaría de Salud municipal recordaron que, para acceder a los controles, es indispensable gestionar el turno de manera presencial en el mismo centro asistencial. Los interesados disponen de plazo hasta mañana, miércoles 15 de abril, para realizar la inscripción correspondiente y asegurar su lugar.
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