Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” en San Pedro para reclamar respuestas ante el abandono estatal

Los habitantes del Delta del Paraná realizarán el próximo viernes 17 de abril una “Gran Asamblea” en la ciudad de San Pedro, bajo la consigna “compartir miradas y defender lo nuestro”. El encuentro, convocado por distintas organizaciones ambientales y referentes sociales de la región, busca visibilizar una serie de problemáticas estructurales que atraviesan los pobladores isleños y exigir medidas urgentes al Gobierno provincial.

La iniciativa, que nuclea a defensores del Río Paraná, Río Uruguay y Río de la Plata, se da en un contexto de creciente malestar por lo que los vecinos definen como un abandono histórico en materias fundamentales como la seguridad, la salud, la producción y la protección ambiental.

En el marco de esta movilización, los referentes isleños encabezados por Juan Carlos García formalizaron un pedido de intervención mediante una nota dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el documento denuncian un severo estado de olvido que afecta directamente la calidad de vida de las familias de la zona, señalando como puntos críticos la falta de seguridad, la ausencia de controles estatales y la vulneración de derechos básicos.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el impacto del desarrollo inmobiliario en el Delta. Los vecinos advierten que el avance de emprendimientos privados, orientados a sectores de altos ingresos, promueve la mercantilización del ecosistema y genera constantes conflictos territoriales y desalojos. Esta dinámica, sostienen, agrava las tensiones por el uso de la tierra y el acceso a los recursos naturales.

La situación de las familias desplazadas también ocupa un lugar prioritario en la agenda del colectivo. Especialmente en localidades como Zárate, existen numerosos isleños desarraigados que requieren acceso urgente a servicios esenciales como agua potable y alimentación. Asimismo, proponen la creación de un apostadero isleño público que permita retomar actividades productivas sin los elevados costos que imponen los espacios privados actuales.

En materia de salud, el colectivo denunció las serias dificultades para acceder a una atención médica adecuada, debido a que los sistemas de turnos no contemplan las particularidades geográficas y los problemas de transporte que sufren quienes viven en las islas.

Finalmente, los organizadores extendieron una invitación abierta al Gobernador y a sus funcionarios para que recorran la región y conozcan de primera mano la realidad cotidiana de los isleños.