Invitan a una caminata abierta para promover la actividad física y el encuentro de adultos mayores

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Dirección de Adultos Mayores, anunció la realización de una caminata abierta destinada a promover el envejecimiento activo y el fortalecimiento de los vínculos sociales en la población de la tercera edad.

La iniciativa, de carácter gratuito, tiene como objetivo principal incentivar la actividad física y el encuentro en espacios compartidos, propiciando un ámbito de recreación saludable fuera del entorno doméstico.

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril. El punto de concentración para los participantes será la sede de la Dirección, ubicada en calle Salta 185, a partir de las 15.30, momento en que se dará inicio al recorrido.

Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas buscan no solo mejorar la condición física de los adultos mayores, sino también fomentar su participación ciudadana en actividades colectivas que mejoren su calidad de vida.

Aquellas personas interesadas en obtener mayor información sobre la dinámica de la caminata o los programas vigentes pueden dirigirse personalmente a las oficinas de la Dirección de Adultos Mayores, en el horario de atención al público, en Salta 185.