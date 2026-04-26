Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero

El intendente municipal Esteban Sanzio y el presidente de Industrias MARO, Walter Rodríguez, anunciaron la instalación de una nueva planta industrial denominada “Maro Wheels”, proyecto que demandará una inversión aproximada de diez millones de dólares y posicionará a la ciudad en un sector estratégico de la cadena automotriz.

La presentación oficial se realizó mediante una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, donde se brindaron detalles sobre la firma que se dedicará a la fabricación de llantas de acero. Se trata de un componente que actualmente no se produce en el país, por lo que el emprendimiento representa un hito de sustitución de importaciones con proyección de abastecimiento al mercado interno y exportación.

Durante el anuncio, el intendente Sanzio resaltó que la llegada de la empresa es fruto de un trabajo articulado de más de un año, que incluyó gestiones internacionales como el reciente viaje institucional a Japón. “En momentos complejos, anunciar que una empresa nueva se va a instalar en nuestra ciudad genera una gran satisfacción. Una sociedad se desarrolla si tiene trabajo, y tenemos el orgullo de ser la gestión que en seis años y medio presentó tres empresas en Baradero”, señaló el mandatario.

Por su parte, Walter Rodríguez enfatizó la necesidad de buscar oportunidades pese al contexto económico actual. “No es fácil y tenemos que estar todos unidos. Juntos se pueden lograr grandes cosas”, expresó el directivo, subrayando el compromiso de la firma con el desarrollo regional.

En términos de empleabilidad, el proyecto prevé una incorporación inicial de 90 trabajadores, con un plan de expansión que busca alcanzar los 200 puestos laborales hacia el año 2028. Asimismo, se destacó un componente de responsabilidad social mediante un convenio entre el Municipio y la empresa para que jóvenes egresados del Hogar del Niño accedan a su primera oportunidad laboral.

La radicación de “Maro Wheels” supone un fortalecimiento del entramado productivo de la zona norte bonaerense, consolidando a Baradero como un polo de referencia para la industria pesada y la generación de empleo genuino.