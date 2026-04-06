Encapuchados entraron a una casa forzando una reja y sorprendieron a un hombre mientras dormía

Un vecino del barrio Los Aromos fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este lunes, cuando dos delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda mientras dormía, aprovechando el ruido de la tormenta para forzar una reja y concretar el ilícito.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:45 en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Berutti. El propietario de la vivienda se despertó al escuchar ruidos inusuales, aunque inicialmente pensó que provenían de una casa lindera debido a las condiciones climáticas de la madrugada.

La situación cambió drásticamente cuando los asaltantes, que habían forzado su ingreso tras arrancar una de las rejas de la propiedad, entraron a la habitación de la víctima y encendieron la luz. En ese momento, el hombre advirtió la presencia de los dos sujetos, quienes cubrían sus rostros con capuchas para evitar ser identificados.

Los delincuentes se dieron a la fuga llevándose un ventilador de pie marca Liliana Industrial. Inmediatamente después del suceso, el damnificado se comunicó con el centro de monitoreo, lo que derivó en el arribo de personal policial a los pocos minutos para realizar una inspección en la zona.



