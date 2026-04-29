Inician trabajos de reparación de hormigón en la zona de Plaza Martín Fierro

Lapuso en marcha un operativo deen las inmediaciones de la, donde se realizan tareas de. Esta intervención técnica se diferencia de los operativos de bacheo convencional por su, buscando una solución definitiva al deterioro del suelo en ese sector.

Las obras forman parte de un plan de mantenimiento vial que ya tuvo intervenciones similares en el cruce de Moisés Novillo y Avenida Sarmiento. Una vez finalizados los trabajos actuales, el cronograma de la Secretaría contempla continuar las reparaciones en el barrio Los Aromos, específicamente en la intersección de Almafuerte y Beruti, y en los alrededores de la Escuela N°3.

Desde el municipio informaron que el tiempo de ejecución estimado para las tareas actuales es de, dependiendo de las condiciones climáticas. Por tal motivo, se solicita a los vecinos y conductorespor la zona afectada para facilitar el movimiento de maquinaria pesada y garantizar la seguridad de los trabajadores.