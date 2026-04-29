Inician trabajos de reparación de hormigón en la zona de Plaza Martín Fierro

El grupo Campedrinos recibió dos nominaciones para la edición 2026 de los Premios Gardel, el galardón más relevante de la industria fonográfica argentina organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF). La agrupación, integrada por Sergio Prada y Agustín Fantili, integra la terna de Mejor Álbum Grupo de Folklore por su trabajo discográfico titulado "Bipolar" . En esta categoría, comparten la nominación con las producciones "FAlklore Vol. 1 y 2" , "Hasta que aclare" de Eva y Nadia y "Las canciones más lindas del mundo, volumen 2" del conjunto Dos Más Uno.
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La Secretaría de Servicios Públicos puso en marcha un operativo de reparación de calzada en las inmediaciones de la Plaza Martín Fierro, donde se realizan tareas de pavimentación con hormigón. Esta intervención técnica se diferencia de los operativos de bacheo convencional por su carácter profundo, buscando una solución definitiva al deterioro del suelo en ese sector.
Las obras forman parte de un plan de mantenimiento vial que ya tuvo intervenciones similares en el cruce de Moisés Novillo y Avenida Sarmiento. Una vez finalizados los trabajos actuales, el cronograma de la Secretaría contempla continuar las reparaciones en el barrio Los Aromos, específicamente en la intersección de Almafuerte y Beruti, y en los alrededores de la Escuela N°3.
Desde el municipio informaron que el tiempo de ejecución estimado para las tareas actuales es de una semana, dependiendo de las condiciones climáticas. Por tal motivo, se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución por la zona afectada para facilitar el movimiento de maquinaria pesada y garantizar la seguridad de los trabajadores.
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