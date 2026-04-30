Capacitación vial en La Tosquera: Estudiantes podrán tramitar su licencia en el barrio

Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la, ubicada en el barrio Los Cazadores, participaron de una jornada informativa a cargo de personal de lade la Municipalidad de San Pedro. La actividad contó además con la presencia del delegado de la localidad,

El encuentro estuvo dirigido a jóvenes que se encuentran próximos a iniciar la gestión de su registro de conducir. En ese marco, las autoridades destacaron la posibilidad de realizar las charlas de Capacitación Vial de manera virtual. Esta modalidad permitirá que los alumnos rindan los exámenes teóricos y prácticos directamente en su barrio, evitando el traslado hasta las oficinas centrales ubicadas en Mitre al 1900.

Por otro lado, se brindó una charla sobre concientización y seguridad vial en la que se subrayó la importancia del uso del casco al conducir motocicletas. Los instructores resaltaron que, más allá de ser una norma obligatoria, se trata de un elemento vital para la protección de la integridad física y la preservación de la vida de los conductores.