Imputación a una empleada del Banco Nación: qué dice la causa que tramita la Justicia Federal

Laformalizó la investigación penal preparatoria contra una empleada de la sucursal, acusada de sustraermediante maniobras irregulares con fondos del tesoro. La imputada, identificada como, se desempeñaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración de fondos al momento de los hechos.

La acusación fue presentada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello ante el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la mujer se habría valido de su cargo y del acceso directo al tesoro para retirar el dinero y realizar pases contables sin respaldo con el fin de ocultar el faltante.

Por estos hechos, el fiscal encuadró la conducta bajo el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que establece penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. El magistrado Villafuerte Ruzo dio por formalizada la imputación, dispuso un embargo sobre la vivienda de la mujer, su inhibición general de bienes y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Maniobras registradas por cámaras de seguridad

La investigación se inició el 16 de octubre de 2025, cuando un arqueo preventivo detectó inconsistencias en el efectivo. Al día siguiente, una intervención de la Gerencia Zonal confirmó el faltante millonario. Entre las pruebas recolectadas se destacan las grabaciones del sistema de videovigilancia interno de la sucursal.

Uno de los episodios registrados data del 31 de julio de 2025, cuando la imputada habría retirado dinero del “tesoro reserva”, ocultándolo entre sus prendas en una bolsa de nailon antes de retirarse. Otra maniobra habría ocurrido el 8 de agosto, fecha en la que se le atribuye haber extraído fajos de billetes para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito por 16 millones de pesos, realizando pases virtuales simultáneos para intentar equilibrar los registros.

Testimonios y situación actual

En el marco de la causa, diversos testigos señalaron irregularidades en los traspasos de fondos. Uno de los relatos más impactantes describe que, el día del arqueo, la mujer se encontraba visiblemente afectada y se retiró del banco. Ante la consulta de una compañera vía WhatsApp, la ahora imputada habría respondido: “Me voy a m... porque los arruiné, te quiero y no quise hacer mal a nadie, no sé lo que pasó”.

Mientras las autoridades del Banco Nación se constituyeron como querellantes, la fiscalía continúa analizando posibles responsabilidades por fallas en los controles. Por el momento, la imputación se dirige exclusivamente contra la tesorera, quien actualmente se encuentra bajo licencia médica.