Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios

Autoridades educativas y municipales encabezaron este jueves una nueva reunión de la. El encuentro tuvo como propósito central avanzar en la implementación dedestinadas a alumnos de escuelas secundarias orientadas del distrito.

La mesa de trabajo contó con la participación de la Coordinadora Regional de COPRET, Vanesa Giorgi; la Jefa Distrital de Educación, Lorena López; y el Director de Educación de la Municipalidad de San Pedro, Alan Ocampo, quienes estuvieron acompañados por representantes de diversas instituciones educativas locales.

Durante la sesión, se analizaron diferentes alternativas para que los estudiantes logren una aproximación efectiva al mundo laboral, subrayando la necesidad de brindar un seguimiento y acompañamiento constante a las empresas y comercios que participen de la iniciativa. De esta manera, se busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las demandas del sector productivo regional.



