Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios

Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria 16 , ubicada en el barrio Los Cazadores, participaron de una jornada informativa a cargo de personal de la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de San Pedro. La actividad contó además con la presencia del delegado de la localidad, Carlos García . El encuentro estuvo dirigido a jóvenes que se encuentran próximos a iniciar la gestión de su registro de conducir. En ese marco, las autoridades destacaron la posibilidad de realizar las charlas de Capacitación Vial de manera virtual . Esta modalidad permitirá que los alumnos rindan los exámenes teóricos y prácticos directamente en su barrio , evitando el traslado hasta las oficinas centrales ubicadas en Mitre al 1900.
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Autoridades educativas y municipales encabezaron este jueves una nueva reunión de la Mesa Distrital del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET). El encuentro tuvo como propósito central avanzar en la implementación de prácticas educativas en ambientes de trabajo destinadas a alumnos de escuelas secundarias orientadas del distrito.
La mesa de trabajo contó con la participación de la Coordinadora Regional de COPRET, Vanesa Giorgi; la Jefa Distrital de Educación, Lorena López; y el Director de Educación de la Municipalidad de San Pedro, Alan Ocampo, quienes estuvieron acompañados por representantes de diversas instituciones educativas locales.
Durante la sesión, se analizaron diferentes alternativas para que los estudiantes logren una aproximación efectiva al mundo laboral, subrayando la necesidad de brindar un seguimiento y acompañamiento constante a las empresas y comercios que participen de la iniciativa. De esta manera, se busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las demandas del sector productivo regional.
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