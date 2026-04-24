Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

A través de un proyecto de ordenanza presentado ante el, los concejales Martin Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández propusieron la creación de la. La iniciativa busca institucionalizar un espacio de coordinación entre el Estado y la sociedad civil para fortalecer las políticas públicas en el distrito bajo un

El documento, dirigido al presidente del cuerpo deliberativo, Martin Baraybar, fundamenta la necesidad de establecer estrategias territoriales que respondan a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Según los autores, el trabajo en red permitirá optimizar los recursos públicos, evitar la superposición de intervenciones y garantizar respuestas más eficaces ante las problemáticas de salud mental en el ámbito local.

La normativa establece que la Red funcionará como un organismo consultivo, propositivo y operativo. Estará integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, incluyendo las áreas de Salud, Seguridad, Género y Desarrollo de la Comunidad, además de los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo. También se contempla la participación de instituciones educativas, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de sus funciones principales, la Red deberá elaborar diagnósticos locales, diseñar protocolos de actuación y organizar circuitos de derivación claros para los vecinos. El proyecto también exige la confección de una "hoja de ruta" para el acceso a servicios y la realización de campañas de concientización permanentes en distintos puntos del partido de San Pedro.

Finalmente, el proyecto faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su puesta en marcha. Una vez promulgada la ordenanza, la autoridad de aplicación deberá convocar a los actores en un plazo de sesenta días, estableciendo además la obligatoriedad de presentar un informe anual público ante el Concejo Deliberante sobre los avances y resultados de la gestión.