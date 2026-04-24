Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

A través de un proyecto de ordenanza presentado ante el Honorable Concejo Deliberante, los concejales Martin Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández propusieron la creación de la Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental. La iniciativa busca institucionalizar un espacio de coordinación entre el Estado y la sociedad civil para fortalecer las políticas públicas en el distrito bajo un enfoque integral y comunitario.
El documento, dirigido al presidente del cuerpo deliberativo, Martin Baraybar, fundamenta la necesidad de establecer estrategias territoriales que respondan a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Según los autores, el trabajo en red permitirá optimizar los recursos públicos, evitar la superposición de intervenciones y garantizar respuestas más eficaces ante las problemáticas de salud mental en el ámbito local.
La normativa establece que la Red funcionará como un organismo consultivo, propositivo y operativo. Estará integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, incluyendo las áreas de Salud, Seguridad, Género y Desarrollo de la Comunidad, además de los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo. También se contempla la participación de instituciones educativas, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil.
Dentro de sus funciones principales, la Red deberá elaborar diagnósticos locales, diseñar protocolos de actuación y organizar circuitos de derivación claros para los vecinos. El proyecto también exige la confección de una "hoja de ruta" para el acceso a servicios y la realización de campañas de concientización permanentes en distintos puntos del partido de San Pedro.
Finalmente, el proyecto faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su puesta en marcha. Una vez promulgada la ordenanza, la autoridad de aplicación deberá convocar a los actores en un plazo de sesenta días, estableciendo además la obligatoriedad de presentar un informe anual público ante el Concejo Deliberante sobre los avances y resultados de la gestión.