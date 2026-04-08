Impulsan la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio de San Pedro adhiera a la Ley Provincial N° 15.348, la cual establece la formación obligatoria en la Promoción del Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes para todos los agentes de la función pública local.

La iniciativa busca alinear la normativa municipal con los marcos jurídicos de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral y la Ley Nacional N° 27.709, conocida como "Ley Lucio". El objetivo central es dotar a los trabajadores del Estado de herramientas que permitan prevenir, detectar tempranamente y erradicar situaciones de violencia contra las infancias y adolescencias.

En los fundamentos del proyecto, los autores destacan que la violencia contra los menores es una de las problemáticas "más graves y persistentes" de la sociedad, manifestándose tanto de forma visible como en prácticas "naturalizadas" en la vida cotidiana. En ese sentido, consideran que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar entornos seguros.

De aprobarse la ordenanza, la capacitación será obligatoria para todas las personas que se desempeñen en el ámbito del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante. La normativa prevé que el Ejecutivo determine una Autoridad de Aplicación encargada de coordinar los contenidos, asegurar su carácter permanente y llevar un registro actualizado de los participantes.

El proyecto subraya además el rol estratégico de los gobiernos locales como el "primer ámbito de intervención" ante problemáticas sociales. Según el texto propuesto, la formación continua es una herramienta central para transformar prácticas institucionales y construir nuevas formas de vinculación basadas en el respeto y la igualdad de derechos.

La propuesta ahora deberá ser analizada por las comisiones internas del cuerpo deliberativo antes de su tratamiento en el recinto. De convertirse en norma, San Pedro se sumará formalmente a la política pública estructural de formación en materia de derechos de niñez que impulsa la provincia de Buenos Aires.