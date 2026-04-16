Alerta por inscripciones con amenazas de tiroteos en baños de escuelas siguiendo un desafío de redes sociales que llegó a San Pedro

  Una serie de amenazas de tiroteo aparecidas en los baños de instituciones educativas de al menos cinco provincias generó preocupación en la comunidad educativa y activó protocolos de seguridad ante la posibilidad de que el fenómeno sea parte de un reto viral difundido a través de la red social TikTok. En el ámbito local, la Escuela Secundaria N°4 (Normal) informó que durante la jornada de hoy se detectó una inscripción en el baño de varones con un mensaje que aludía a una posible situación de riesgo. Ante esta circunstancia, el equipo directivo de la institución activó de manera inmediata los protocolos vigentes, labrando el acta correspondiente y dando intervención a las autoridades policiales para radicar la denuncia de rigor.

Ignacio Duzac renunció a la Dirección de Turismo

 


El Director de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, Ignacio Duzac, presentó en las últimas horas su renuncia al cargo que ocupaba en el gabinete local. Según trascendió, el funcionario adujo motivos de índole personal para dar un paso al costado en sus funciones.

Duzac se encontraba al frente del área desde octubre de 2025, momento en el que asumió el cargo en reemplazo de María Victoria Villalba, quien había ejercido la titularidad de la dependencia hasta entonces.

Fuentes municipales confirmaron la recepción de la dimisión y señalaron que, por estas horas, las autoridades evalúan quién será el sucesor para asumir la conducción de la cartera. Actualmente, la Dirección de Turismo depende orgánicamente de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.

Desde el ejecutivo local aseguraron que la gestión del área continuará funcionando con normalidad mientras se define el perfil del próximo responsable, quien tendrá a su cargo la coordinación de las políticas públicas orientadas a promover la actividad turística y el desarrollo estratégico del sector en la región.