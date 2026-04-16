Ignacio Duzac renunció a la Dirección de Turismo

El Director de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, Ignacio Duzac, presentó en las últimas horas su renuncia al cargo que ocupaba en el gabinete local. Según trascendió, el funcionario adujo motivos de índole personal para dar un paso al costado en sus funciones.

Duzac se encontraba al frente del área desde octubre de 2025, momento en el que asumió el cargo en reemplazo de María Victoria Villalba, quien había ejercido la titularidad de la dependencia hasta entonces.

Fuentes municipales confirmaron la recepción de la dimisión y señalaron que, por estas horas, las autoridades evalúan quién será el sucesor para asumir la conducción de la cartera. Actualmente, la Dirección de Turismo depende orgánicamente de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.

Desde el ejecutivo local aseguraron que la gestión del área continuará funcionando con normalidad mientras se define el perfil del próximo responsable, quien tendrá a su cargo la coordinación de las políticas públicas orientadas a promover la actividad turística y el desarrollo estratégico del sector en la región.